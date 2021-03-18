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Алтайский край

Змеиногорск: Алтайских чиновников оштрафовали почти на миллион за плохую уборку снега

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

15 Марта 2021 Алтайских чиновников оштрафовали почти на миллион за плохую уборку снега Большое количество осадков, выпавшее в феврале-марте, оказалось проблемой для властей Бийска. Как признаются в мэрии, подрядчики не справляются с уборкой снега. В результате в адрес администрации выписывается огромное количество штрафов.

Как сообщает «Деловой Бийск», в мэрию приходят предписания от ГИБДД, претензии передаются подрядчику, однако многие из них игнорируются. Если требования Госавтоинспекции не выполняются, то штраф выписывают на городское управление ЖКХ. Так, на данный момент из-за некачественной уборки дорог подрядчиком – ООО «Приобское ДЭУ» – в мэрии накопились штрафы в размере 810 тыс. рублей.

«Данную сумму мы будем пробовать взыскать с подрядчика либо удержать её в счёт оплаты, чтобы из городского бюджета деньги на эти цели израсходованы не были», – сообщила исполняющая обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Ирина Скобкова.

Ранее жители Бийска в разговоре с корреспондентом amic.ru признались, что крайне редко встречали снегоуборочную технику на улицах города минувшей зимой, а тротуары, по словам местного населения, вообще ни разу не чистили. В отдельных районах наукограда сугробы на тротуарах достигают высоты дорожных знаков.

Амител

Змеиногорский вестник

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