Змеиногорск: Алтайские санатории назвали самыми дорогими в Сибири

14 Апреля 2021 Алтайские санатории назвали самыми дорогими в Сибири Республика Алтай и Алтайский край стали лидерами в Сибири по дороговизне отдыха и лечения в санаториях в 2021 году, следует из данных портала бронирования «Санатории-России.рф».

Стоимость проживания, питания и лечения в Алтайском крае составила в среднем 4,3 тысячи рублей в сутки, а в Республике Алтай – 4460 рублей. В остальных сибирских регионах туристы тратили меньше.

Наиболее экономные варианты в Сибирском федеральном округе предлагают в Томской (2390 рублей), Кемеровской (2550 рублей), Омской (2720 рублей) и Иркутской (2860 рублей) областях, а также Красноярском крае (3200 рублей).

Ранее Алтайский край включили в топ-10 субъектов России, наиболее активно использующих программы реабилитации после COVID-19. Регион расположился на седьмой строчке.

Амител

Змеиногорский вестник