Змеиногорск: Алтайские пограничники объяснили необходимость обустройства технологических проходов в грузовиках

17 Мая 2021 Алтайские пограничники объяснили необходимость обустройства технологических проходов в грузовиках

В приграничных регионах европейской части России производители продуктов питания жалуются на заторы на границе. Причина — новые правила раскладки товара в грузовых машинах. Требуется организация проходов внутри транспорта для доступа пограничников. В Алтайском крае проблемы заторов нет, перевозчики заранее информированы о нововведениях и большинство их соблюдает. Но местные пограничники еще раз напоминают правила перевозки грузов и объясняют, как избежать траты времени.



ФОТО: BRYANSK.KP.RU

Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ по Алтайскому краю, в западной части страны редкие случаи пробок на пропускных пунктах связаны с сезонным увеличением грузо- и пассажиропотока. В Алтайском крае есть примеры, когда перевозчик не оборудовал технологический проход для пограничников в своем грузовике. В таком случае он сам создает себе проблему и теряет время. Для досмотра транспортного средства приходится выгружать весь товар.





Необходимость обустройства таких проходов обусловлена частыми попытками провоза в грузе нарушителей государственной границы, контрабанды, наркотиков, оружия, боеприпасов, санкционных продуктов. Спрятаться среди коробок и поддонов нередко пытаются нелегальные мигранты. В том числе те, кого разыскивают за различные преступления. Все это создает угрозу безопасности государства.





Обустройство технологических проходов — требование закона. Его нововведения своевременно доводили до грузоперевозчиков, в том числе сразу после заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Казахстана, проходившего 24 ноября 2020 года. Нам нем представители двух стран договорили о единых критериях к оборудованию технологических проходов, которые позволят сократить время, необходимое для проведения пограничного контроля.





В случаях отсутствия проходов, а также при перевозке насыпных грузов, логистику перевозок целесообразно строить через пункты пропуска, оборудованные инспекционными-досмотровыми комплексами.





В зависимости от характера груза и особенностей грузовых помещений осмотр может осуществляться как с применением технических средств пограничного контроля, так и сотрудниками визуально, в связи с чем проход по конструктивным особенностям целесообразно оборудовать по центру грузового помещения шириной 60-70 см, высотой от потолка до пола, который должен обеспечивать передвижение пограничника. При этом допускается:

— оборудование прохода не на всю длину грузового помещения (наличие груза у дальней стенки грузового помещения шириной 1 метр);

— отсутствие прохода в «тентованном» грузовом помещении, при условии возможности демонтажа тента по обеим сторонам грузового помещения при перевозке неделимого крупногабаритного груза, а также при перевозке леса-кругляка.





МК

Змеиногорский вестник