Змеиногорск: Алтайская таможня: мобильная группа на посту в круглосуточном режиме

12 Июля 2021 Алтайская таможня: мобильная группа на посту в круглосуточном режиме

Почти 2900 тонн товаров вернули в Республику Казахстан мобильные группы Алтайской таможни сначала 2021 года. Продукция перевозилась с нарушением норм ЕАЭС и российского законодательства.

За первое полугодие 2021 года сотрудники мобильных групп проверили 2350 транспортных средств, подлежащих таможенному контролю при въезде в Российскую Федерацию. В основном автомобили перевозили плодоовощную продукцию, продукты питания, товары народного потребления.

Более 86 тонн товаров задержано. В том числе почти 3000 единиц товаров, обладающих признаками контрафактности и около 3200 единиц немаркированной продукции (парфюмерная продукция, детские игрушки, одежда, обувь и сигареты). Кроме того, почти 79 кг «санкционной» продукции, среди которой украинские конфеты и печенье.

В рамках контроля за вывозом древесины выявлены нарушения при проверке 50 транспортных средств, перевозящих лесоматериалы объемом более 1600 метров кубических. Всего сначала 2021 года проверено 4570 грузовых автомобилей с пило- и лесоматериалами.

«Мобильные группы Алтайской таможни на протяжении трех лет осуществляют контроль за ввозом и оборотом товаров, и перемещением стратегически важных ресурсов, — говорит заместитель начальника Алтайской таможни – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Ольга Моисеева. — Так, по материалам мобильных групп за первое полугодие 2021 года возвращено в Республику Казахстан 215 товарных партий весом 2899 тонн, возбуждено 52 административных дела и 7 уголовных дел».

«Телефон доверия» Алтайской таможни: (3852) 242-517.

Справка: Основной задачей мобильных групп является предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации запрещенной продукции, а также осуществление контроля за перемещением стратегически важных ресурсов.

Работа проводится вблизи семи автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанском участке государственной границы протяженностью около 860 км в тесном взаимодействии с контролирующими органами Алтайского края – Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю, территориальными органами Россельхознадзора, Роспотребнадзора, государственного автодорожного надзора, МВД России

В целях повышения эффективности работы мобильных групп автомобили подразделений укомплектованы средствами контроля, переносными радиостанциями, системами видеонаблюдения, портативными индивидуальными видеорегистраторами, компьютерами, многофункциональными устройствами (принтер, сканер, копир, факс), а также оборудованы устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Кроме того, на наружные поверхности транспортных средств нанесены цветографические схемы, состоящие из эмблемы ФТС России и надписей «Федеральная таможенная служба» и «ФТС России».

Змеиногорский вестник