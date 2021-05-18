Змеиногорск: Алтайская Счетная палата выявила нарушений на 3,6 млрд рублей
14 Мая 2021 Алтайская Счетная палата выявила нарушений на 3,6 млрд рублей
Счетная палата Алтайского края нашла нарушений на 3,6 млрд рублей при обращении с бюджетами разных уровней. Об этом заявил руководитель структуры Виктор Миненок на встрече со спикером алтайского парламента Александром Романенко, сообщает пресс-служба АКЗС.
По словам Миненка, в 2019 году цифра была значительно больше – 6,6 млрд рублей
«Мы очень спокойно относимся к этой цифре с учетом общего объема проверенных средств. Это не хищения, не какие-то грубые нарушения, а, как правило, огрехи в бухгалтерском учете, финансовой отчетности, ошибки порядка и процедур закупок», – отметил Виктор Миненок.
После проверок Счетная палата направила 172 представления и восемь предписаний по устранению финансовых нарушений на сумму 1,8 млрд рублей. Большую часть из них (на 1,5 млрд рублей) устранили еще в прошлом году. Из-за деятельности палаты дисциплинарное наказание понесли 49 человек (в 2019 – 36 человек).
Александр Романенко высоко оценил работу палаты и предложил обратить внимание на результативность затрат на модернизацию ЖКХ и реализацию нацпроектов.
Годовой отчет о деятельности алтайской Счетной палаты представят на сессии АКЗС 27 мая.
Напомним, что в 2020 году барнаульская Счетная палата выявила нарушения на 8,5 млрд рублей.
Политсибру