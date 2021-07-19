Змеиногорск: «Алтай» приглашает на летний отдых

16 Июля 2021 «Алтай» приглашает на летний отдых 28-й год Алтайский краевой союз детских и подростковых организаций реализует брендовую программу Алтайского края, России — международную образовательную многопрофильную смену «Международная летняя детская деревня «Алтай».

В этом году смена будет проходить с учетом всех противоэпидемических правил на базе краевого детского лагеря отдыха «Юность» в Егорьевском районе Алтайского края с 03 по 12 августа. К участию приглашаются дети в возрасте 12-17 лет.

Участники получат практико-ориентированную предпрофессиональную подготовку в области межнациональных, правовых отношений, культуры, медицины, образования, экономики, бизнеса, спорта, туризма, экологии, информационных технологий, инженерно-технического творчества, военно-прикладного искусства, здорового образа жизни, добровольчества.

В лагере соблюдаются все актуальные требования безопасности. В течение всей смены проводится обязательная термометрия всех участников, обеспечены условия для обработки рук антисептиками, проводится регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений. Работники пищеблока и обслуживающий персонал обеспечиваются масками и перчатками.

На все вопросы по участию в программе вам ответят в организационном комитете: 8 (3852) 63-76-57, 63-83-75, адрес электронной почты: sdpoaltai@mail.ru

Справка:

Международная летняя детская деревня «Алтай» проводится при содействии Правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Министерства образования и науки Алтайского края. Программа объединяет более тысячи подростков, является основой формирования готовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору, индивидуальной творческой самореализации, проявлению социальной ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора будущей профессии. Участники получают практико-ориентированную подготовку в области межнациональных, правовых отношений, культуры, медицины, образования, экономики, бизнеса, спорта, туризма, экологии, информационных технологий, инженерно-технического творчества, военно-прикладного искусства, здорового образа жизни, добровольчества.

В МЛДД «Алтай» осуществляют свою деятельность: 10 дружин разной направленности, 4 «Академии», 50 практико-ориентированных «школ», тематические часы, образовательные площадки, мастер- классы, спецкурсы.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта educaltai.ru

Змеиногорский вестник