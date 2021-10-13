Змеиногорск: Александр Серов госпитализирован с 75% поражением легких

10 Октября 2021 Александр Серов госпитализирован с 75% поражением легких 67-летнего певца Александра Серова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник с 75% поражением легких, сообщила «Комсомольская правда».

Тест на коронавирус подтвердил заболевание. Певец находится в кислородной маске в реанимации.

Как рассказали изданию друзья Серова, он уже проходил лечение в госпитале, расположенном неподалеку от его загородного дома.

https://altapress.ru/zdorovie/story/aleksandr-serov-gospitalizirovan-s-porazheniem-legkih-294550

Змеиногорский вестник