Змеиногорск: Активисты насчитали в «двух Алтаях» 23 потенциально конфликтные точки из-за загрязнения рек золотодобычей

14 Июля 2021 Активисты насчитали в «двух Алтаях» 23 потенциально конфликтные точки из-за загрязнения рек золотодобычей

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) и сотрудники алтайской общественной организации «Люди — природе» нашли в «двух Алтаях» 23 точки, где в перспективе могут начаться конфликты на почве последствий золотодобычи для экологии, в частности, загрязнения рек, пишет РБК. В региональных СМИ уже подробно освещалась одна из таких историй, достигших серьезного накала — планы «Артели Солнечной» по «раскопкам» на берегу реки Солонешная в Алтайском крае, против которых выступили сотни местных жителей, в итоге отвергли региональные власти.

Эксперты WWF и сотрудники алтайской общественной организации «Люди — природе» создали карту потенциальных конфликтов из-за загрязнения воды золотодобытчиками. Потенциально проблемные участки – это, в основном, поселки городского типа и небольшие города, такие как, к примеру, Змеиногорск в Алтайском крае. Всего же в «двух Алтаях» на карте отмечено 23 потенциально конфликтных точки.

Как отмечают эксперты, добыча золота сопряжена с серьезной нагрузкой на экологию. Перед добычей россыпного золота русло реки уводится в сторону через специальные каналы, затем сооружаются дамбы и отдельные водоемы для оборотного водоснабжения, а потом начинается промывка золотосодержащих песков, пояснил РБК технологию председатель Союза старателей России Виктор Таракановский. Песок поступает на промывочный прибор, и из-за разницы в удельном весе (золото тяжелее песка) можно отделить крупинки драгметалла.

В фокусе внимания экологов — судьба основной породы, говорит координатор экологической коалиции «Реки без границ», эксперт WWF Александр Колотов. «Через пруды-отстойники или прямотоком она снова сбрасывается в реку, и получается, что по реке вместо чистой воды начинает течь грязь — глина, песок. Шлейфы тянутся на десятки, а порой и сотни километров», — отмечает он. Цвет воды и позволяет выявить загрязнение по спутниковым снимкам. Поток отслеживается ниже по течению реки, чтобы определить потенциальный источник.

На месте добычи россыпного золота остается «груда перекопанного грунта», описывает ситуацию координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк: «Образуются пруды с застойной водой, где-то речка течет густо-коричневая, потому что она вымывает глину перекопанную». Вода загрязняется взвешенными частицами глины и песка. В реку может попадать и цианид, который используется для промывки мелкого золота.

Повышенная мутность «чрезвычайно вредна» для всех обитающих в реке организмов, сказал РБК заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов. «Если на жабры рыб попадает мутная вода, жабры покрываются тонкими отложениями, и рыба мрет, потому что жабры не в состоянии из воды извлекать кислород: они загрязнены частицами, илом», — сказал он. Из таких рек уходит ценная рыба, речная экосистема деградирует, указывает Шкрадюк. Вымирание рыбы угрожает другим видам животных, которые ею питаются, объясняет он. Кроме того, из-за изменения естественного русла рек уничтожаются ценные пойменные леса. Животные также лишаются источника чистой воды, перечисляет эколог.

С проблемой водозабора сталкиваются и люди, которые живут в населенных пунктах, близких к местам добычи, обращает внимание эксперт проекта «Гармония с природой» Маргарита Зяблинцева. По ее мнению, загрязнение воды может спровоцировать возникновение социально-экологических конфликтов.

Всего всемирный фонд дикой природы России за май-июнь текущего года выявил 30 фактов загрязнений рек в Сибири общей протяженностью 1474 км в результате добычи рассыпного золота. Лидером стал Красноярский край: 14 случаев общей протяженностью 816 км. На втором месте — Республика Тыва с шестью случаями протяженностью 237 км. Далее следуют Кемеровская область (пять случаев на 218 км) и Хакасия (пять случаев на 203 км). Сами же золотодобытчики сомневаются, что со спутника вообще можно отследить уровень загрязнения реки. Цвет воды, по их мнению, не является показателем.

Упомянем, что один такой скандал недавно разгорелся в Солонешенском районе Алтайского края. Там еще в конце мая текущего года «Артель Солнечная» начала стягивать специальную технику для золотодобычи к участку реки Солонешной в 7 км от райцентра Солонешное в сторону села Медведевка. Эти действия вызвали тревогу и жителей района, поскольку те переживали и за качество воды – как в скважинах, так и в реке -и за сохранность природных ресурсов. В частности, в том районе, где артель собиралась начать свою деятельность, произрастают краснокнижные растения. В соответствии с действующим федеральным законодательством, деятельность, которая ведет к сокращению численности краснокнижных животных и растений, равно как и ухудшающая их среду обитания, подлежит запрету, а земли, на которых живут редкие виды, занесенные в Красную книгу, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования.

<Никакие заверения золотодобытчиков о том, что они приведут территорию после себя в порядок, не возымели действия ни на граждан, ни на местные власти. «Артелью Солнечной» руководит Сергей Матвеев – тот же человек, который осуществляет управление другой золотодобывающей компанией: ООО «Ануй». Последнее юрлицо ранее пыталось вести разработку месторождения рассыпного золота в Солонешенском районе, но уже близ села Топольного. Тогда фирме тоже пришлось свернуть свою деятельность из-за наличия краснокнижной флоры и фауны. Пока шли судебные тяжбы, компания все же начала разработку. Эти участки позже она должна была рекультивировать, но до сих пор не сделала этого в полном объеме. Местные жители сомневаются, что «Ануй» вообще хоть когда-нибудь исправит последствия своей деятельности в долине одноименной реки. Эти настроения, разумеется, повлияли и на отношение к «Артели Солнечной». Так или иначе, но власти в итоге отказали золотодобытчикам в предоставлении в аренду лесных участков на том месте, где они планировали развернуть свою деятельность. В связи с этим дальнейшая работа артели здесь стала невозможной.

Банкфакс

Змеиногорский вестник