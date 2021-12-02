Змеиногорск: Акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»

29 Ноября 2021 Акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации, командующего войсками Центрального военного округа в период с 19 ноября 2021 года по 25 января 2022 года проводится VII Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия-Родину защищать!»

Защита Отечества является конституционным долгом и обязанностью граждан Российской Федерации. Эта почетная обязанность всегда считалась истинно мужским делом-быть воином, защитником своего Отечества, своего дома, родных и близких. Армия-это хорошая школа жизни, которая помогает стать более ответственным, взрослым и самостоятельным, осознавать себя наследником боевых традиций ветеранов, чувствовать за своей спиной Отечество, которое никогда ни перед кем не склоняло голову, хранить и приумножать традиции поколения народа-победителя. В нашем обществе пользуются уважением люди, прошедшие службу в армии. По действующему законодательству Российской Федерации, гражданин, не прошедший военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, не может занимать должности государственных и муниципальных служащих, в правоохранительных органах и других силовых ведомствах.

Для кого-то военная служба становится в его жизни профессией, в которой человек, как и в любой другой профессии, делает карьеру и добивается успехов. Во все века главный стержень Вооруженных Сил России – царской, императорской, Советской, современной российской армии всегда составлял ее офицерский корпус. Офицерский корпус был элитой российского общества, оплотом его государственности.

Офицер- это профессия, профессия защищать Родину. Человеку, на определенном этапе своей жизни, как правило, в старших классах средней школы, предстоит сделать очень серьезный шаг-выбрать профессию. Выбирая профессию офицера, важно очень четко осознавать свой выбор, иметь представление о всех сторонах этой профессии.

Офицер- профессия героическая. Защита Отечества требует от человека мужества, стойкости, готовности к выполнению воинского долга ценой своей жизни.

Офицер-профессия высоконравственная. В ее основе любовь и преданность Родине, порядочность, воспитанность, тактичность.

Офицер-профессия интеллектуальная. Военное дело требует знаний такого уровня, которые обеспечивают овладение сложной боевой техникой, мгновенное принятие грамотных решений и непрерывное управление силами и средствами в условиях современного боя.

Офицер -профессия людей сильных и духом, и телом. Только сильный человек способен защищать не только себя, но и других.

Офицер-это материальная стабильность, социальная защищенность, возможность карьерного роста и повышения социального статуса.

Перечень специальностей офицеров достаточно велик, сегодня в Вооруженных Силах России для офицеров предусмотрены 231 специальность и 34 специализации. В Министерстве обороны Российской Федерации подготовка офицеров ведется в 26 вузах (военных учебно-научных центров-6, военных академий- 16, военный университет -1, военных училищ -12, военный институт -1) с развитой сетью филиалов. Причем во всех военных вузах подготовка организована не по программам бакалавриата, а по программам специалитета, что позволяет получить фундаментальную теоретическую подготовку и практические навыки. При этом используются самые современные технологии обучения.

Военные вузы интегрированы в общегосударственную систему образования и обучают по тем же федеральным государственным образовательным стандартам, что и в государственных вузах. В результате при выпуске из военного вуза офицер получает диплом государственного образца, в том числе по гражданской специальности и востребован во всех сферах профессиональной деятельности, как в военной, так и в гражданской.

Выбирая вуз Министерства обороны Российской Федерации для получения высшего образования, гражданин выбирает широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни, высокий социальный статус. Нравственные качества, умственные и физические способности, которые приобретаются во время учебы, позволяют стать ценным специалистом в своем деле и занять достойное место в обществе. Особое место в образовательных программах российских военных вузов занимает развитие характера и привитие лидерских качеств будущим офицерам. Осваивая «науку побеждать», гражданин получает не только профессиональные навыки, но и значительно расширяет свой кругозор, учится работать с людьми, находить правильные ответы на непростые вопросы, которые задает нам жизнь.

Социальные гарантии:

-гарантированное трудоустройство после окончания военного училища, института, университета, академии с последующим карьерным ростом и присвоением очередных воинских званий;

-ежемесячное денежное довольствие, размер которого с учетом различных добавок зависит от самого военнослужащего (профессионализм, отношение к исполнению должностных обязанностей, результаты служебной деятельности) превышает средний размер заработной платы работников гражданских отраслей экономики;

-жилищное обеспечение, предоставление служебного жилья или денежная компенсация за его поднаем, ипотечно- накопительная система жилищного обеспечения, получение жилья на безвозмездной основе;

-государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, медицинское обеспечение, санаторно-курортное обеспечение, пенсионное обеспечение;

-право на отдых, на образование, на бесплатный проезд военнослужащих к месту проведения отпуска и обратно.

Порядок приема в вузы Министерства обороны Российской Федерации определен приказом МО РФ от 07.04.2015, № 185 «Об утверждении Порядка и условий приема в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации» с которым можно ознакомиться через сеть «Интернет» в системах правового обеспечения «Гарант», «Консультант-Плюс».

В Министерстве обороны Российской Федерации разработан единый информационный справочник для поступающих в высшие военно-учебные заведения «Есть такая профессия-Родину защищать». В брошюре в доступной форме представлены особенности и преимущества выбора профессии офицера, а также систематизирована информация обо всех высших военно-учебных заведениях, правилах приема и особенностях обучения. Указанный сборник размещен на официальном сайте Минобороны России в сети «Интернет» — www.mil.ru в разделе «Образование»- «высшее».

Первым шагом для поступления в вуз Минобороны России является обращение в военный комиссариат по месту жительства.

Змеиногорский вестник