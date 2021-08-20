Змеиногорск: «Аэрофлот» приостановил полёты над Афганистаном

17 Августа 2021 "Аэрофлот" приостановил полёты над Афганистаном

Самолёты авиакомпании «Аэрофлот», выполняющие рейсы в Дели и Бангкок, будут временно облетать воздушное пространство Афганистана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Действительно, временно, до нормализации обстановки, самолёты «Аэрофлота» будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически ограничения касаются двух рейсов: Дели и Бангкок. И наше решение согласуется с позицией регулятора», – сказано в сообщении.

Напомним, что Афганистан полностью под контролем боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Президент покинул республику. Вслед за ним жители в ужасе пытаются бежать из страны, цепляясь за шасси самолётов, на которых вывозят американских военных. В интернете множество видеороликов о том, как гибнут люди в давке в аэропорту или падают с взлетевших самолётов.

Амител

Змеиногорский вестник