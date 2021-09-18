Змеиногорск: Администрация Змеиногорского района продолжает затягивать время с переводом земли предпринимателя

15 Сентября 2021 Администрация Змеиногорского района продолжает затягивать время с переводом земли предпринимателя

Администрация Змеиногорского района, проигнорировала официальный запрос СМИ от 20.08.2021г., оставив его без какого-либо ответа (в соответствии с Законом о СМИ, на официальный запрос редакции, ответ должен быть предоставлен в течении 7 рабочих дней, либо предоставлен мотивированный отказ в предоставлении информации в течении 3 дней, с момента получения запроса)и продолжает затягивать время по переводу земли местного предпринимателя из категории сельскохозяйственного назначения, в категорию особо охраняемой территории рекреационного назначения, местного значения, — сообщает портал «МиП-инфо.ру»

На этот раз издание направляло запрос в администрацию Змеиногорского района в связи с появлением информации о том, что местная прокуратура признала незаконным отказ предпринимателю в переводе его земельного участка в другую категорию, а соответственно, ведомством главе района было внесено представление об устранении нарушений закона.

В указанном запросе журналисты пытались выяснить какова, на сегодняшний день, позиция Администрации, с учетом указанного выше предписания прокуратуры, по принятию решения отнесения земельного участка предпринимателя к категории особо охраняемой территории рекреационного назначения, местного значения и будет ли все же принято положительное решение по данному вопросу.

Помимо прочего, изданию стало известно, что предприниматель в очередной раз подал заявление в администрацию на перевод земли, а администрация, в свою очередь отправила его заявление на комиссию по переводу земель, но вероятность того, что в этот раз вопрос будет положительно решен, опять встает под сомнение.

Дело в том, что, как пояснили в администрации журналисту издания, вопрос о переводе земельного участка в категорию особо охраняемой территории рекреационного назначения, местного значения, выставлен на всенародное обсуждение через портал «Госуслуг». Только вот найти этот опрос, а соответственно принять в нем участие не так просто. Ссылка на «опрос» есть на главной странице сайта администрации Змеиногорского района, вот только переходя по ней «опрос» найти, не могут не местные жители, ни даже сотрудники администрации. А, исходя из этого, у издания возникает вполне оправданный вопрос: а, есть ли вообще этот «опрос»? Или это делается для того, чтобы найти способ в очередной раз отказать предпринимателю в его законном праве?

Еще один момент, который, на взгляд СМИ заслуживает внимание, это то, что пообщавшись с местными жителями, журналисты пришли к мнению, что подавляющее большинство жителей Змеиногорского района не зарегистрированы на портале «Госуслуг», а соответственно, не могут принять участие в «опросе».

Напомним, данная история с переводом земли из категории сельскохозяйственного назначения, в категорию особо охраняемой территории рекреационного назначения, местного значения продолжается уже на протяжении двух лет. На протяжении всего этого времени мы, совместно с журналистами, пытаемся выяснить, кому из местных властей так неугодно это сделать.

Подробности читайте в наших предыдущих материалах.

Также стоит добавить, что по состоянию на сегодняшний день, как пояснил изданию предприниматель, его представителем подана жалоба в прокуратуру на неисполнение администрацией Змеиногорского района предписания прокурора, а также написано заявление в полицию, о превышении полномочий сотрудниками администраций.

Мы продолжаем следить за данной темой.

вРубцовсеРУ

Змеиногорский вестник