Змеиногорск: А кто же наведет порядок на городских улицах в Змеиногорске?

1 Сентября 2021 А кто же наведет порядок на городских улицах в Змеиногорске? Эти фотографии и письмо мы получили от жителей Змеиногорска.

— Добрый день. У жителей улицы Калинина, Пролетарской полное недоумение к сложившейся ситуации возле бывшего радиозавода. Проводились ремонтные работы, нарыли горы земли, а кто будут убирать??? Как ходить детям в школу?

Эти вопросы мы адресуем администрации города Змеиногорска. И ждем от них публичного и конкретного комментария!

Змеиногорский вестник