ГОРНЯК22 04.09.2021
Алтайский край

Змеиногорск: А кто же наведет порядок на городских улицах в Змеиногорске?

Горняк22
1 час Ago

1 Сентября 2021 А кто же наведет порядок на городских улицах в Змеиногорске? Эти фотографии и письмо мы получили от жителей Змеиногорска.

— Добрый день.  У жителей улицы Калинина, Пролетарской полное недоумение к сложившейся ситуации возле бывшего радиозавода. Проводились ремонтные работы, нарыли горы земли, а кто будут убирать??? Как ходить детям в школу?

Эти вопросы мы адресуем администрации города Змеиногорска. И ждем от них публичного и конкретного комментария!

  • ГОРНЯК22 04.09.2021

Змеиногорский вестник

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