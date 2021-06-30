Змеиногорск: А как дела в крае? Снова рост заболевших коронавирусной инфекцией!

28 Июня 2021 А как дела в крае? Снова рост заболевших коронавирусной инфекцией! В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 178 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 14 пациентов, умерло 7 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 54059 человек, в т.ч. 3 645 детей. Выздоровели всего 47 177 (+ 14) человек. Умерло 3 414 (+ 7) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 434 (+ 7) человека; иные причины смерти – 980 (+0) человек.

По состоянию на 28 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 678 человек.

Кроме этого, 415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 356, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 138.

Минздравом края развернуто 2897 коек, к кислороду имеют подключение 2369, с ИВЛ – 234. Резервных коек: 2897-1678-356=863

21 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

300 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 178 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 78, Бийск – 19, Заринск – 11, Славгород – 8, Рубцовск, Первомайский район – по 7 заболевших, Камень-на-Оби – 6, Шипуновский район – 5, Бийский, Змеиногорский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Кулундинский – 3, Благовещенский, Бурлинский, Крутихинский, Родинский, Поспелихинский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Рубцовский, Солтонский, Третьяковский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 19442, Алейск — 785, Алейский район — 321, Алтайский район — 231, Баевский район — 141, Белокуриха — 306, Бийск — 4636, Бийский район — 576, Благовещенский район — 697, Бурлинский район — 371, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 413, Егорьевский район — 321, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 292, Заринск — 1453, Заринский район — 220, ЗАТО Сибирский — 99, Змеиногорский район — 572, Зональный район — 258, Калманский район — 481, г. Камень-на-Оби — 641, Каменский район — 290, Ключевский район — 321, Косихинский район — 229, Красногорский район — 75, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 252, Кулундинский район — 687, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 169, Локтевский район — 724, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 588, Немецкий национальный район — 328, Новичихинский район — 296, г. Новоалтайск — 1488, Павловский район — 729, Панкрушихинский район — 121, Первомайский район — 942, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 720, Ребрихинский район — 496, Родинский район — 387, Романовский район — 172, Рубцовск — 3794, Рубцовский район — 539, Славгород — 1261, Смоленский район — 269, Советский район — 161, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 152, Суетский район — 53, Табунский район — 246, Тальменский район — 822, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 432, Третьяковский район — 213, Троицкий район — 292, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 181, Усть-Калманский район — 203, Усть-Пристанский район — 221, Хабарский район — 157, Целинный район — 232, Чарышский район — 146, Шелаболихинский район — 235, Шипуновский район — 511, Яровое – 696.

Из общего числа заболевших 617 случаев – завозные, в т.ч. 238 – из-за рубежа; 33178 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 54059 заболевших: 13987 – у больных внебольничной пневмонией, 31977 – у заболевших ОРВИ, в 8095 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1560082 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 166,58 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1892 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1958 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 376 551 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 28.06.2021 прививается 321 247 человек, в том числе: 67 228 человек получили первую прививку; 254 019 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник