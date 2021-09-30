ГОРНЯК22 01.10.2021
Алтайский край

Змеиногорск: 890 тысяч туристов посетили Алтайский край за лето 2021 года

Горняк22
18 часов Ago

28 Сентября 2021 890 тысяч туристов посетили Алтайский край за лето 2021 года

За лето 2021 года турпоток в Алтайский край составил 890 тысяч человек, из которых около трети – жители других регионов. Об этом сообщил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Как отметил глава ведомства, основными «донорами» стали Новосибирская, Кемеровская, Томская области и Красноярский край. Из них в регион прибыли от 60 до 80% всех гостей.

«Отдых в санаториях востребован у северных регионов страны. Растёт доля туристов из Москвы, центральной части. Вместе они обеспечивают порядка 10% от всего въездного потока», – заявил Дешевых.

При этом отрасль всё ещё находится в стадии восстановления. Объём предоставленных услуг на 1 сентября составляет 3,747 млрд рублей и превышает показатели аналогичного периода 2019 года на 13%.

Амител

Змеиногорский вестник

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