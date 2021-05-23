Змеиногорск: 70% россиян высказались за идею отмены ЕГЭ

20 Мая 2021 70% россиян высказались за идею отмены ЕГЭ

Почти 70% жителей России высказались за отмену Единого государственного экзамена. Согласно опросам портала SuperJob, только 16% родителей будущих выпускников положительно отозвались о ЕГЭ.

Как отмечает «Ъ», больше всех экзамены критикуют россияне в возрасте от 35 до 44 лет. По их мнению, в процессе подготовки к экзамену ученики лишь решают определенные типы задач и вопросов, при этом не формируются навыки убедительной аргументации и последовательного изложения материала, а вместе с тем падает уровень знаний.

Всего из 1,6 тысячи респондентов 16% заявили, что их проблема ЕГЭ абсолютно не интересует.

Амител

Змеиногорский вестник