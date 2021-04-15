Змеиногорск: 60 лет первому полёту человека в космос. Архивные фотографии Юрия Гагарина

Змеиногорск: 60 лет первому полёту человека в космос. Архивные фотографии Юрия Гагарина

15.04.2021 0 Автор Горняк22

12 Апреля 2021 60 лет первому полёту человека в космос. Архивные фотографии Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин со словами «поехали» отправился в первый космический полёт. Событие стало началом новой эрой в развитии всего человечества. Полёт Юрия Гагарина вызвал большой интерес во всём мире, а сам космонавт превратился в мировую знаменитость. Новорождённых мальчиков в СССР стали чаще называть Юрами и не нашлось бы, наверное, ни одного человека на всей планете, который бы не захотел пожать руку первому космонавту. 

Фото ТАСС

ГОРНЯК22 15.04.2021

ГОРНЯК22 15.04.2021

ГОРНЯК22 15.04.2021

ГОРНЯК22 15.04.2021

ГОРНЯК22 15.04.2021

ГОРНЯК22 15.04.2021

ГОРНЯК22 15.04.2021

Амител

Змеиногорский вестник

РубрикаАлтайский край

Добавить комментарий