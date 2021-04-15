Змеиногорск: 60 лет первому полёту человека в космос. Архивные фотографии Юрия Гагарина

12 Апреля 2021 60 лет первому полёту человека в космос. Архивные фотографии Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин со словами «поехали» отправился в первый космический полёт. Событие стало началом новой эрой в развитии всего человечества. Полёт Юрия Гагарина вызвал большой интерес во всём мире, а сам космонавт превратился в мировую знаменитость. Новорождённых мальчиков в СССР стали чаще называть Юрами и не нашлось бы, наверное, ни одного человека на всей планете, который бы не захотел пожать руку первому космонавту.

Фото ТАСС

Амител

Змеиногорский вестник