Змеиногорск: 534 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в крае за сутки, в Змеиногорском районе — 10 случаев

20 Ноября 2021 534 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в крае за сутки, в Змеиногорском районе — 10 случаев В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 534 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 538 пациентов, умерли 29 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 98 778 человек, в т. ч. 7 945 детей. Выздоровели 69 748 человек (+ 538). Итого всего умерли 6 877 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 466 человек (+ 27), иные причины смерти – 1 411 человек (+ 2).

По состоянию на 20 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 744 человека.

Кроме этого, 409 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 774, из них подключено к аппаратам ИВЛ –305.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4846-3744-409=693

59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

483 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 534 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 120, Бийск — 47, Рубцовск — 45, Славгород — 19, Алейск — 18, Камень-на-Оби — 16, Благовещенский район — 14, Топчихинский район — 13, Калманский, Локтевский, Ребрихинский, Павловский, Суетский районы — по 12 заболевших, Завьяловский, Кулундинский, Усть-Калманский районы — по 11, Алейский, Змеиногорский, Родинский районы — по 10, Михайловский, Рубцовский районы — по 9, Заринск, Мамонтовский, Первомайский районы — по 8, Егорьевский, Шипуновский районы — по 7, Волчихинский, Поспелихинский, Угловский районы — по 6, Ключевский, Краснощековский районы — по 5, Немецкий национальный, Табунский, Усть-Пристанский районы — по 4, Бурлинский, Романовский, Хабарский, Чарышский районы — по 3,Баевский, Быстроистокский, Тальменский, Третьяковский районы — по 2, Белокуриха, Курьинский, Новичихинский районы – по 1.

За весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 32963, г. Алейск — 1980, Алейский район — 919, Алтайский район — 470, Баевский район — 250, Белокуриха — 517, Бийск — 8806, Бийский район — 1110, Благовещенский район — 1210, Бурлинский район — 536, Быстроистокский район — 156, Волчихинский район — 825, Егорьевский район — 727, Ельцовский район — 145, Завьяловский район — 498, Залесовский район — 482, Заринск — 2960, Заринский район — 430, ЗАТО Сибирский — 197, Змеиногорский район — 1142, Зональный район — 570, Калманский район — 1129, Камень-на-Оби — 1527, Каменский район — 544, Ключевский район — 675, Косихинский район — 436, Красногорский район — 198, Краснощековский район — 430, Крутихинский район — 458, Кулундинский район — 1140, Курьинский район — 590, Кытмановский район — 330, Локтевский район — 1323, Мамонтовский район — 642, Михайловский район — 993, Немецкий национальный район — 689, Новичихинский район — 525, Новоалтайск — 2355, Павловский район — 1073, Панкрушихинский район — 204, Первомайский район — 1482, Петропавловский район — 365, Поспелихинский район — 1045, Ребрихинский район — 834, Родинский район — 558, Романовский район — 420, Рубцовск — 6690, Рубцовский район — 944, Славгород — 2304, Смоленский район — 373, Советский район — 268, Солонешенский район — 220, Солтонский район — 293, Суетский район — 142, Табунский район — 624, Тальменский район — 1191, Тогульский район — 469, Топчихинский район — 1074, Третьяковский район — 627, Троицкий район — 509, Тюменцевский район — 487, Угловский район — 538, Усть-Калманский район — 811, Усть-Пристанский район — 497, Хабарский район — 415, Целинный район — 462, Чарышский район — 361, Шелаболихинский район — 533, Шипуновский район — 1125, Яровое – 963.

Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 63005 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 98778 заболевших: 20584 – у больных внебольничной пневмонией, 68792 – у заболевших ОРВИ, в 9402 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2524282 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 364,73 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9613 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 9883 за минувшие сутки.

В Алтайский край поступило 1 146 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 20.11.2021 прививается 959181 человек, в том числе: 128 089 человек получили первую прививку; 795 550 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 35 542 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник