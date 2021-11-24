ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: 532 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 28 человек. В Змеиногорском районе — 10 случаев ковида

Горняк22
21 час Ago

22 Ноября 2021 532 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 28 человек. В Змеиногорском районе — 10 случаев ковида В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 532 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 484 пациента, умерло 28 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 99845 человек, в т. ч. 8093 детей. Выздоровели 70735 человек (+ 484). Итого всего умерли 6 937 человек (+ 28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 526 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 411 человек (+ 0).

По состоянию на 22 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 639 человек.
Кроме этого, 509 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 789, из них подключено к аппаратам ИВЛ –293.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4846-3639-509=698
65 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
443 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 532 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 151, Рубцовск — 27, Бийск — 25, Немецкий национальный район – 20, Михайловский, Топчихинский районы – по 18, Угловский район – 16, Камень-на-Оби, Бийский, Усть-Калманский районы – по 15 заболевших, Славгород — 14, Новоалтайск – 13, Волчихинский, Шипуновский районы – по 13 заболевших, Кулундинский район — 12, Белокуриха, Благовещенский, Змеиногорский, Локтевский районы – по 10, Калманский, Ребрихинский районы — по 8, Косихинский район – 7, Мамонтовский, Первомайский, Чарышский районы – по 6, Быстроистокский, Зональный, Курьинский, Хабарский районы – по 5 заболевших, Алтайский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Новичихинский, Табунский районы – по 4, Тальменский, Третьяковский, Тюменцевский, Троицкий, Целинный районы – по 2, Крутихинский, Павловский, Панкрушихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский, Суетский, Шелаболихинский район – 1.

За весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 33242, Алейск — 1998, Алейский район — 919, Алтайский район — 474, Баевский район — 253, Белокуриха — 527, Бийск — 8880, Бийский район — 1136, Благовещенский район — 1221, Бурлинский район — 548, Быстроистокский район — 161, Волчихинский район — 847, Егорьевский район — 736, Ельцовский район — 145, Завьяловский район — 511, Залесовский район — 482, Заринск — 2981, Заринский район — 430, ЗАТО Сибирский — 197, Змеиногорский район — 1158, Зональный район — 577, Калманский район — 1137, Камень-на-Оби — 1551, Каменский район — 549, Ключевский район — 687, Косихинский район — 443, Красногорский район — 198, Краснощековский район — 434, Крутихинский район — 463, Кулундинский район — 1158, Курьинский район — 596, Кытмановский район — 334, Локтевский район — 1347, Мамонтовский район — 650, Михайловский район — 1018, Немецкий национальный район — 719, Новичихинский район — 529, Новоалтайск — 2374, Павловский район — 1086, Панкрушихинский район — 205, Первомайский район — 1502, Петропавловский район — 365, Поспелихинский район — 1050, Ребрихинский район — 844, Родинский район — 561, Романовский район — 432, Рубцовск — 6764, Рубцовский район — 945, Славгород — 2350, Смоленский район — 373, Советский район — 268, Солонешенский район — 220, Солтонский район — 294, Суетский район — 143, Табунский район — 630, Тальменский район — 1198, Тогульский район — 470, Топчихинский район — 1104, Третьяковский район — 629, Троицкий район — 516, Тюменцевский район — 489, Угловский район — 563, Усть-Калманский район — 828, Усть-Пристанский район — 497, Хабарский район — 421, Целинный район — 473, Чарышский район — 371, Шелаболихинский район — 534, Шипуновский район — 1147, Яровое – 963.

Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 63704 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 99845 заболевших: 20731 – у больных внебольничной пневмонией, 69675 – у заболевших ОРВИ, в 9439 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2537738 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 363,99 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5643 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5782 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 146 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
На утро 22.11.2021 в прививается 974926 человек, в том числе: 131 692 человека получили первую прививку; 805 683 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 37 551 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник

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