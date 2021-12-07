Змеиногорск: 519 жителей края — заболели ковидом, умерли — 30 человек

3 Декабря 2021 519 жителей края — заболели ковидом, умерли — 30 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 519 пациентов, умерли 30 человек.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 519 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19-30.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 105 613 человек, в т. ч. 8692 ребенка. Выздоровели 76 602 человека (+ 519). Итого всего умерли 7 268 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 833 человека (+ 30), иные причины смерти – 1 435 человек (+ 0).

По состоянию на 3 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 150 человек.

Кроме этого, 318 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 642, из них подключено к аппаратам ИВЛ –257.

Минздравом края развернуто 4701 койка, к кислороду имеют подключение 3384, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4701-3150-318=1233

59 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

325 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 519 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 145, Бийск — 41, Рубцовск — 39, Алейск — 18, Михайловский и Топчихинский районы — по 16, Бийский район — 15, Камень-на-Оби, Павловский район – по 14, Благовещенский район – 13, Локтевский район — 12, Егорьевский, Рубцовский, Усть-Калманский район – по 11, Крутихинский район — 10, Немецкий национальный район — 9, Славгород, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 8, Угловский район — 7, Алейский, Каменский, Первомайский, Советский, Суетский районы – по 6, Заринск, Новоалтайск, Калманский район — по 5, Волчихинский, Красногорский, Поспелихинский, Солтонский, Шипуновский районы – по 4, Быстроистокский, Тюменцевский, Хабарский районы – по 3, Завьяловский, Заринский, Зональный, Ключевский, Тогульский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 2, Ельцовский, Курьинский, Панкрушихинский, Солонешенский, Целинный район – по 1.

За весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 34808, Алейск — 2151, Алейский район — 1019, Алтайский район — 483, Баевский район — 264, Белокуриха — 538, Бийск — 9377, Бийский район — 1172, Благовещенский район — 1337, Бурлинский район — 566, Быстроистокский район — 201, Волчихинский район — 939, Егорьевский район — 757, Ельцовский район — 148, Завьяловский район — 561, Залесовский район — 518, Заринск — 3148, Заринский район — 455, ЗАТО Сибирский — 198, Змеиногорский район — 1216, Зональный район — 593, Калманский район — 1212, Камень-на-Оби — 1726, Каменский район — 605, Ключевский район — 752, Косихинский район — 463, Красногорский район — 208, Краснощековский район — 446, Крутихинский район — 501, Кулундинский район — 1252, Курьинский район — 625, Кытмановский район — 360, Локтевский район — 1434, Мамонтовский район — 743, Михайловский район — 1136, Немецкий национальный район — 808, Новичихинский район — 533, Новоалтайск — 2434, Павловский район — 1162, Панкрушихинский район — 218, Первомайский район — 1588, Петропавловский район — 373, Поспелихинский район — 1113, Ребрихинский район — 899, Родинский район — 610, Романовский район — 489, Рубцовск — 7133, Рубцовский район — 997, Славгород — 2476, Смоленский район — 386, Советский район — 278, Солонешенский район — 228, Солтонский район — 302, Суетский район — 171, Табунский район — 646, Тальменский район — 1215, Тогульский район — 496, Топчихинский район — 1203, Третьяковский район — 699, Троицкий район — 544, Тюменцевский район — 507, Угловский район — 660, Усть-Калманский район — 940, Усть-Пристанский район — 513, Хабарский район — 436, Целинный район — 492, Чарышский район — 381, Шелаболихинский район — 564, Шипуновский район — 1226, г. Яровое – 981.

Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 67 245 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 105 613 заболевших: 21735 – больных внебольничной пневмонией, 74194 – заболевших ОРВИ, 9684 случая – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2636904 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 369,72 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9325 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 9596 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 336 363 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 03.12.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 1 050 204 человека, в том числе: 131 471 человек получили первую прививку; 871 565 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 47 168 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник