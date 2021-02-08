Змеиногорск: 5 февраля - сводка краевого оперштаба • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

5 Февраля 2021 5 февраля — сводка краевого оперштаба В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 102 пациента, умерло 14 человек, от COVID-19-13.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 39 905 человек, в т.ч. 2 659 ребёнка. Выздоровели всего 35 739 (+102) человек. Умерло 2 026 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1249 (+13) человек; иные причины смерти – 777 (+1) человек.

По состоянию на 5 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 661 человек.

Кроме этого, 638 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 355, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 89.

Минздравом края развернуто 3 085 коек, к кислороду имеют подключение 1996, с ИВЛ – 328. Резервных коек: 3 085-1 661-638= 786

27 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

406 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 181 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул – 48, Рубцовск – 16, Бийск – 12, Заринск и Яровое – по 6 заболевших, Бийский, Завьяловский, Локтевский, Поспелихинский, Топчихинский, Шелаболихинский районы – по 4 заболевших, Алейск, Заринский, Каменский, Крутихинский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Тальменский, Угловский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Косихинский, Михайловский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Солонешенский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевской, Краснощековский, Кулундинский, Новичихинский, Советский, Солтонский, Табунский, Усть-Пристанский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 14857, Алейск — 620, Алейский район — 235, Алтайский район — 153, Баевский район — 120,

Белокуриха — 278, Бийск — 3140, Бийский район — 240, Благовещенский район — 503, Бурлинский район — 325, Быстроистокский район — 79, Волчихинский район — 320, Егорьевский район — 210, Ельцовский район — 14, Завьяловский район — 207, Залесовский район — 266, Заринск — 1207, Заринский район — 171, ЗАТО Сибирский — 77, Змеиногорский район — 533, Зональный район — 163, Калманский район — 340, Камень-на-Оби — 200, Каменский район — 250, Ключевский район — 235, Косихинский район — 186, Красногорский район — 50, Краснощековский район — 170, Крутихинский район — 117, Кулундинский район — 504, Курьинский район — 189, Кытмановский район — 105, Локтевский район — 559, Мамонтовский район — 224, Михайловский район — 464, Немецкий национальный район — 228, Новичихинский район — 252, Новоалтайск — 1224, Павловский район — 463, Панкрушихинский район — 104, Первомайский район — 806, Петропавловский район — 152, Поспелихинский район — 376, Ребрихинский район — 344, Родинский район — 209, Романовский район — 130, г. Рубцовск — 2705, Рубцовский район — 396, Славгород — 1004, Смоленский район — 196, Советский район — 105, Солонешенский район — 99, Солтонский район — 44, Суетский район — 28, Табунский район — 169, Тальменский район — 744, Тогульский район — 221, Топчихинский район — 310, Третьяковский район — 124, Троицкий район — 255, Тюменцевский район — 141, Угловский район — 154, Усть-Калманский район — 152, Усть-Пристанский район — 166, Хабарский район — 97, Целинный район — 170, Чарышский район — 85, Шелаболихинский район — 155, Шипуновский район — 346, Яровое – 440.

Из общего числа заболевших 416 случаев – завозные, в т.ч. 169 – из-за рубежа; 23489 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 39905 заболевших: 10882 – у больных внебольничной пневмонией, 21678 – у заболевших ОРВИ, в 7345 случаях – бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1108766 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 200,44 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5315 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5679 за минувшие сутки.

На утро 05.02.2021 года прививается 16 440 (+1 052) человек, в том числе: 14 289 (+860) человек получили первую прививку; 2 151 (+192) человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник