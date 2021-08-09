Змеиногорск: 5 августа. Статистика не радует: 25 умерших от COVID-19

5 Августа 2021 5 августа. Статистика не радует: 25 умерших от COVID-19 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 276 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 125 пациентов, умерло 25 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 63 467 человек, в т.ч. 4327 детей. Выздоровели всего 49 510 человек (+ 125). Умерло 4 072 человека (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 036 человек (+ 24); иные причины смерти – 1036 человек (+ 1).

По состоянию на 5 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 078 человек.

Кроме этого, 545 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 792, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 229.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 335. Резервных коек: 4686-3078-545=1063.

65 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

553 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 276 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 98, Бийск – 27, Рубцовск – 22, Новоалтайск – 14, Алейск – 12, Заринск – 11, Тальменский район – 10, Косихинский район – 8, Камень-на-Оби, Локтевский, Тюменцевский районы – по 7 заболевших, Баевский, Завьяловский, Первомайский районы – по 6 заболевших, Алейский, Бийский, Ребрихинский районы – по 5 заболевших, Топчихинский район – 3, ЗАТО Сибирский, Залесовский, Мамонтовский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Заринский, Калманский, Крутихинский, Кытмановский, Родинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 22853, Алейск — 1055, Алейский район — 430, Алтайский район — 266, Баевский район — 161, Белокуриха — 335, Бийск — 5545, Бийский район — 694, Благовещенский район — 786, Бурлинский район — 405, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 433, Егорьевский район — 366, Ельцовский район — 61, Завьяловский район — 310, Залесовский район — 315, Заринск — 1667, Заринский район — 252, ЗАТО Сибирский — 145, Змеиногорский район — 641, Зональный район — 312, Калманский район — 559, Камень-на-Оби — 899, Каменский район — 345, Ключевский район — 374, Косихинский район — 319, Красногорский район — 98, Краснощековский район — 261, Крутихинский район — 336, Кулундинский район — 760, Курьинский район — 267, Кытмановский район — 190, Локтевский район — 833, Мамонтовский район — 329, Михайловский район — 644, Немецкий национальный район — 374, Новичихинский район — 321, Новоалтайск — 1779, Павловский район — 787, Панкрушихинский район — 131, Первомайский район — 1078, Петропавловский район — 225, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 528, Родинский район — 405, Романовский район — 183, Рубцовск — 4474, Рубцовский район — 586, Славгород — 1435, Смоленский район — 282, Советский район — 184, Солонешенский район — 136, Солтонский район — 174, Суетский район — 65, Табунский район — 309, Тальменский район — 953, Тогульский район — 297, Топчихинский район — 539, Третьяковский район — 272, Троицкий район — 344, Тюменцевский район — 238, Угловский район — 218, Усть-Калманский район — 306, Усть-Пристанский район — 311, Хабарский район — 209, Целинный район — 281, Чарышский район — 199, Шелаболихинский район — 333, Шипуновский район — 625, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 803 случая – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 39353 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 63467 заболевших: 15365 – у больных внебольничной пневмонией, 39694 – у заболевших ОРВИ, в 8408 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1804749 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 310,34 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 8171 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8409 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 604 961 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 05.08.2021 в Алтайском крае против COVID-19 прививается 504 514 человека (+ 6 370), в том числе: 108 843 человека (- 9 398) получили первую прививку; 395 159 человек (+ 14 668) полностью привиты (получили две прививки). 512 человек (+ 100) получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник