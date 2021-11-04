Змеиногорск: 478 — заболели коронавирусной инфекцией, умерли 30 человек за сутки в крае

1 Ноября 2021 478 — заболели коронавирусной инфекцией, умерли 30 человек за сутки в крае В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 146 пациентов, умерли 30 человек.

Выздоровели 62295 человека (+ 146). Умерли 6 300 человек (+ 30), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 943 человек (+ 28), иные причины смерти – 1 357 человек (+ 2).

По состоянию на 1 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3920 человек.

Кроме этого, 434 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 850, из них подключено к аппаратам ИВЛ –289.

Минздравом края развернуто 4816 коек, к кислороду имеют подключение 3349, с ИВЛ – 358. Резервных коек: 4816-3920-434=462

48 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

333 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 478 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 174, Бийск — 43, Рубцовск — 36,Заринск — 20, Алейск и Славгород – по 15, Каменский, Локтевский, Шипуновский районы – по 8, Кулундинский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Усть-Калманский район – по 7, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Новичихинский, Топчихинский, Шелаболихинский районы –по 6, Курьинский, Табунский, Тогульский, Тюменцевский, Хабарский районы — по 5, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Бурлинский, Первомайский, Романовский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы — по 4, Благовещенский, Змеиногорский, Кытмановский, Панкрушихинский, Суетский районы – по 3, Белокуриха, Залесовский, Заринский, Ключевский, Тальменский, Чарышский районы — по 2, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Ребрихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 30324, Алейск — 1732, Алейский район — 780, Алтайский район — 429, Баевский район — 221, Белокуриха — 497, Бийск — 7884, Бийский район — 1076, Благовещенский район — 994, Бурлинский район — 511, Быстроистокский район — 138, Волчихинский район — 705, Егорьевский район — 629, Ельцовский район — 138, Завьяловский район — 406, Залесовский район — 427, Заринск — 2559, Заринский район — 363, ЗАТО Сибирский — 181, Змеиногорский район — 1023, Зональный район — 556, Калманский район — 961, Камень-на-Оби — 1323, Каменский район — 452, Ключевский район — 595, Косихинский район — 413, Красногорский район — 193, Краснощековский район — 388, Крутихинский район — 424, Кулундинский район — 966, Курьинский район — 535, Кытмановский район — 302, Локтевский район — 1180, Мамонтовский район — 507, Михайловский район — 870, Немецкий национальный район — 552, Новичихинский район — 486, Новоалтайск — 2216, Павловский район — 1010, Панкрушихинский район — 193, Первомайский район — 1371, Петропавловский район — 308, Поспелихинский район — 964, Ребрихинский район — 757, Родинский район — 495, Романовский район — 312, Рубцовск — 6117, Рубцовский район — 857, Славгород — 2028, Смоленский район — 347, Советский район — 241, Солонешенский район — 210, Солтонский район — 291, Суетский район — 99, Табунский район — 531, Тальменский район — 1160, Тогульский район — 393, Топчихинский район — 932, Третьяковский район — 523, Троицкий район — 480, Тюменцевский район — 433, Угловский район — 439, Усть-Калманский район — 717, Усть-Пристанский район — 465, Хабарский район — 326, Целинный район — 427, Чарышский район — 318, Шелаболихинский район — 492, Шипуновский район — 995, Яровое – 874.

Из общего числа заболевших 915 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 56401 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 89041 заболевших: 19052 – у больных внебольничной пневмонией, 60875 – у заболевших ОРВИ, в 9114 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2363826 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 408,38 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6340 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6481 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 039 058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 01.11.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 797320 человек, в том числе: 64 385 человек получили первую прививку; 716 563 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт).

Змеиногорский вестник