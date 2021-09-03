Змеиногорск: 47 единиц тяжёлой медтехники закупят для алтайских врачей

31 Августа 2021 47 единиц тяжёлой медтехники закупят для алтайских врачей

В Алтайском крае в 2021 году закупят 47 единиц тяжёлой медицинской техники. В больницах и поликлиниках появятся современные компьютерные томографы, маммографы и рентген-аппараты, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Закупку проведут в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края». На эти цели из краевого бюджета выделили порядка 100 млн рублей. В медучреждениях уже подготавливают помещения под новое оборудование.

Глава ведомства Дмитрий Попов отметил, что в регионе впервые за один год установят столько нового оборудования. При этом его заменят не только там, где оно уже устарело, но и установят в медучреждениях, где такой техники раньше вообще не было.

«Например, будут закуплены восемь маммографов и два компьютерных томографа в Заринск и Благовещенку, ранее пациентам для обследования приходилось ехать за пределы района», – рассказал он.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов высказался о своём отношении к попыткам других регионов переманить к себе на работу алтайских врачей.

Амител

Змеиногорский вестник