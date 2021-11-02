Змеиногорск: 464 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 31 человек

30 Октября 2021 464 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 31 человек Что сегодня сообщает краевой оперштаб?

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 464 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 148 пациентов, умерли 31 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 88091 человек, в т. ч. 6800 детей. Выздоровели 62002 человека (+ 148). Умерли 6 242 человек (+ 31), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 889 человек (+ 29), иные причины смерти – 1 353 человек (+ 2).

По состоянию на 30 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3924 человека.

Кроме этого, 410 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 856, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 300.

Минздравом края развернуто 4816 коек, к кислороду имеют подключение 3349, с ИВЛ – 358. Резервных коек: 4816-3924-410=482

406 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 464 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 108, Бийск — 50, Рубцовск — 29, Калманский район — 24, Славгород — 23, Заринск — 20, Шипуновский район — 12, Топчихинский район — 11, Благовещенский, Кулундинский, Табунский, Хабарский район – по 9, Алейск Немецкий национальный, Рубцовский районы – по 7, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Егорьевский, Крутихинский, Панкрушихинский районы — по 6, Яровое, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Поспелихинский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 5, Алейский, Зональный, Романовский, Угловский район — по 4, Залесовский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Михайловский, Новичихинский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный район – по 3, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Змеиногорский, Третьяковский, Троицкий, Мамонтовский районы — по 2, Ребрихинский, Родинский, Суетский, Тогульский, Усть-Пристанский район – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 30026, Алейск — 1702, Алейский район — 770, Алтайский район — 429, Баевский район — 220, Белокуриха — 492, Бийск — 7806, Бийский район — 1073, Благовещенский район — 986, Бурлинский район — 500, Быстроистокский район — 138, Волчихинский район — 692, Егорьевский район — 615, Ельцовский район — 138, Завьяловский район — 406, Залесовский район — 423, Заринск — 2526, Заринский район — 356, ЗАТО Сибирский — 181, Змеиногорский район — 1013, Зональный район — 551, Калманский район — 949, Камень-на-Оби — 1311, Каменский район — 438, Ключевский район — 586, Косихинский район — 412, Красногорский район — 193, Краснощековский район — 382, Крутихинский район — 422, Кулундинский район — 952, Курьинский район — 524, Кытмановский район — 297, Локтевский район — 1168, Мамонтовский район — 503, Михайловский район — 864, Немецкий национальный район — 539, Новичихинский район — 474, Новоалтайск — 2206, Павловский район — 1007, Панкрушихинский район — 188, Первомайский район — 1366, Петропавловский район — 305, Поспелихинский район — 951, Ребрихинский район — 756, Родинский район — 490, Романовский район — 302, г. Рубцовск — 6054, Рубцовский район — 849, Славгород — 1999, Смоленский район — 347, Советский район — 241, Солонешенский район — 209, Солтонский район — 291, Суетский район — 95, Табунский район — 520, Тальменский район — 1155, Тогульский район — 384, Топчихинский район — 916, Третьяковский район — 515, Троицкий район — 478, Тюменцевский район — 425, Угловский район — 434, Усть-Калманский район — 703, Усть-Пристанский район — 459, Хабарский район — 314, Целинный район — 427, Чарышский район — 313, Шелаболихинский район — 483, Шипуновский район — 978, Яровое – 874.

Из общего числа заболевших 915 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 55748 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 88091 заболевших: 18917 – у больных внебольничной пневмонией, 60078 – у заболевших ОРВИ, в 9096 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2347561 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 391,41 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10925 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 11242 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 039 058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 30.10.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 785051 человек, в том числе: 60 707 человек получили первую прививку; 708 931 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 15 413 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник