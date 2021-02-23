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Алтайский край

Змеиногорск: 42 повода отдохнуть в Алтайском крае

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

19 Февраля 2021 42 повода отдохнуть в Алтайском крае В Алтайском крае выпустили бесплатное информационное издание для путешественников на 2021 года. Гид анонсирует 42 мероприятия: гастрономические праздники и массовые старты, тематические форумы и музыкальные фестивали. Ближайшее из них — «Сибирская Масленица», которая пройдет 13 марта на «Сибирском подворье» в селе Новотырышкино.
В путеводителе собраны данные не только о ставших традиционными и популярными событиях, но и о новых мероприятиях. В их числе фестиваль военно-исторической реконструкции «Белоярская крепость», фестиваль бардовской песни на «Бирюзовой Катуни», квест «Прошагай город» и Гонка героев. Некоторые проекты заявлены с открытой датой. География проведения мероприятий охватывает практически весь Алтайский край.

Змеиногорский вестник

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Фев 23, 2021

ГОРНЯК22

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