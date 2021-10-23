ГОРНЯК22 24.10.2021
Алтайский край

Змеиногорск: 391 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, в Змеиногорском районе — заболели пятеро

Горняк22
17 часов Ago

21 Октября 2021 391 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, в Змеиногорском районе — заболели пятеро В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 391 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 131 пациент, умерло 24 человека.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 84 244 человек, в т. ч. 6356 детей. Выздоровели 60 823 человека (+ 131). Умерли 5 999 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 674 человека (+ 22); иные причины смерти – 1 325 человека (+ 2).
По состоянию на 21 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3730 человек.
Кроме этого, 393 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 798, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294.
Минздравом края развернуто 4509 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 357. Резервных коек: 4509-3730-393=386
23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
215 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 391 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 118, Бийск — 40, Рубцовск — 37, Заринск — 16, Яровое – 15 Камень-на-Оби — 13, Бийский район — 10, Ключевский район — 9, Локтевский, Павловский, Топчихинский районы — по 8 заболевших, Табунский, Третьяковский районы — по 7 заболевших, Зональный, Рубцовский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 6, Алейский, Змеиногорский, Калманский, Первомайский, Шипуновский районы — по 5, Алейск, Курьинский, Михайловский, Романовский, Тогульский, Троицкий районы — по 4, Мамонтовский, Родинский, Тальменский районы — по 3, Новоалтайск, Егорьевский, Красногорский, Целинный районы — по 2, Залесовский, Краснощековский, Крутихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский районы — по 1.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 28973, Алейск — 1565, Алейский район — 723, Алтайский район — 404, Баевский район — 219, Белокуриха — 464, г. Бийск — 7450, Бийский район — 1042, Благовещенский район — 946, Бурлинский район — 478, Быстроистокский район — 136, Волчихинский район — 667, Егорьевский район — 549, Ельцовский район — 136, Завьяловский район — 404, Залесовский район — 409, Заринск — 2373, Заринский район — 334, ЗАТО Сибирский — 176, Змеиногорский район — 967, Зональный район — 522, Калманский район — 869, г. Камень-на-Оби — 1225, Каменский район — 381, Ключевский район — 539, Косихинский район — 400, Красногорский район — 184, Краснощековский район — 363, Крутихинский район — 406, Кулундинский район — 903, Курьинский район — 487, Кытмановский район — 278, Локтевский район — 1137, Мамонтовский район — 488, Михайловский район — 847, Немецкий национальный район — 494, Новичихинский район — 446, Новоалтайск — 2159, Павловский район — 988, Панкрушихинский район — 176, Первомайский район — 1354, Петропавловский район — 287, Поспелихинский район — 929, Ребрихинский район — 749, Родинский район — 478, Романовский район — 282, Рубцовск — 5845, Рубцовский район — 805, г. Славгород — 1845, Смоленский район — 336, Советский район — 236, Солонешенский район — 197, Солтонский район — 282, Суетский район — 85, Табунский район — 463, Тальменский район — 1144, Тогульский район — 367, Топчихинский район — 845, Третьяковский район — 481, Троицкий район — 474, Тюменцевский район — 398, Угловский район — 416, Усть-Калманский район — 621, Усть-Пристанский район — 437, Хабарский район — 274, Целинный район — 410, Чарышский район — 284, Шелаболихинский район — 464, Шипуновский район — 921, Яровое – 828.
Из общего числа заболевших 909 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 53106 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 84 244 заболевших: 18238 – у больных внебольничной пневмонией, 57039 – у заболевших ОРВИ, в 8967 случаях – бессимптомное течение.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2266594 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 333,84 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9601 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 9925 за минувшие сутки.
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 036 948 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.
На утро 21.10.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 735126 человек, в том числе: 44 040 человек получили первую прививку; 681 046 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт). 10 040 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Змеиногорск: Минпромторг: магазины продолжат бесперебойную работу в нерабочие дни

Змеиногорск: Минпромторг: магазины продолжат бесперебойную работу в нерабочие дни

Горняк22
17 часов Ago
21 Октября 2021 Минпромторг: магазины продолжат бесперебойную работу в нерабочие дни Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что системообразующие предприятия страны продолжат...
Горняк22: В Волчихинском районе бывший председатель общественной организации предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Волчихинском районе бывший председатель общественной организации предстанет перед судом по обвинению в присвоении денежных средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела  в отношении бывшего председателя общественной...
Горняк22: Житель города Рубцовска признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Рубцовска признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago
Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для...

Читать по теме:

ВТОПЕ: