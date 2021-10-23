Змеиногорск: 391 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, в Змеиногорском районе — заболели пятеро

21 Октября 2021 391 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, в Змеиногорском районе — заболели пятеро В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 391 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 131 пациент, умерло 24 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 84 244 человек, в т. ч. 6356 детей. Выздоровели 60 823 человека (+ 131). Умерли 5 999 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 674 человека (+ 22); иные причины смерти – 1 325 человека (+ 2).

По состоянию на 21 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3730 человек.

Кроме этого, 393 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 798, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 294.

Минздравом края развернуто 4509 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 357. Резервных коек: 4509-3730-393=386

23 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

215 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 391 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 118, Бийск — 40, Рубцовск — 37, Заринск — 16, Яровое – 15 Камень-на-Оби — 13, Бийский район — 10, Ключевский район — 9, Локтевский, Павловский, Топчихинский районы — по 8 заболевших, Табунский, Третьяковский районы — по 7 заболевших, Зональный, Рубцовский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 6, Алейский, Змеиногорский, Калманский, Первомайский, Шипуновский районы — по 5, Алейск, Курьинский, Михайловский, Романовский, Тогульский, Троицкий районы — по 4, Мамонтовский, Родинский, Тальменский районы — по 3, Новоалтайск, Егорьевский, Красногорский, Целинный районы — по 2, Залесовский, Краснощековский, Крутихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский районы — по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 28973, Алейск — 1565, Алейский район — 723, Алтайский район — 404, Баевский район — 219, Белокуриха — 464, г. Бийск — 7450, Бийский район — 1042, Благовещенский район — 946, Бурлинский район — 478, Быстроистокский район — 136, Волчихинский район — 667, Егорьевский район — 549, Ельцовский район — 136, Завьяловский район — 404, Залесовский район — 409, Заринск — 2373, Заринский район — 334, ЗАТО Сибирский — 176, Змеиногорский район — 967, Зональный район — 522, Калманский район — 869, г. Камень-на-Оби — 1225, Каменский район — 381, Ключевский район — 539, Косихинский район — 400, Красногорский район — 184, Краснощековский район — 363, Крутихинский район — 406, Кулундинский район — 903, Курьинский район — 487, Кытмановский район — 278, Локтевский район — 1137, Мамонтовский район — 488, Михайловский район — 847, Немецкий национальный район — 494, Новичихинский район — 446, Новоалтайск — 2159, Павловский район — 988, Панкрушихинский район — 176, Первомайский район — 1354, Петропавловский район — 287, Поспелихинский район — 929, Ребрихинский район — 749, Родинский район — 478, Романовский район — 282, Рубцовск — 5845, Рубцовский район — 805, г. Славгород — 1845, Смоленский район — 336, Советский район — 236, Солонешенский район — 197, Солтонский район — 282, Суетский район — 85, Табунский район — 463, Тальменский район — 1144, Тогульский район — 367, Топчихинский район — 845, Третьяковский район — 481, Троицкий район — 474, Тюменцевский район — 398, Угловский район — 416, Усть-Калманский район — 621, Усть-Пристанский район — 437, Хабарский район — 274, Целинный район — 410, Чарышский район — 284, Шелаболихинский район — 464, Шипуновский район — 921, Яровое – 828.

Из общего числа заболевших 909 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 53106 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 84 244 заболевших: 18238 – у больных внебольничной пневмонией, 57039 – у заболевших ОРВИ, в 8967 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2266594 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 333,84 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 9601 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 9925 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 036 948 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 21.10.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 735126 человек, в том числе: 44 040 человек получили первую прививку; 681 046 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт). 10 040 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник