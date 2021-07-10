Змеиногорск: 370 тысяч жителей Алтайского края сделали прививку от коронавируса

7 Июля 2021 370 тысяч жителей Алтайского края сделали прививку от коронавируса На утро 7 июля 370 947 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида. Из них 269 374 человека поставили оба компонента, 101 573 – только один, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Алтайский край уже поступило свыше 423 тысяч комплектов препарата. В конце мая первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» от центра имени Чумакова поступила в Алтайский край. Теперь в регионе используют три вида вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.

Позднее глава Алтайского края сделал прививку и поставил задачу увеличить среднесуточное количество вакцинированных более чем в два раза, чтобы выйти на плановые показатели: 10-12 тысяч привитых в сутки.

В результате темпы вакцинации возросли, и некоторые жители региона даже пожаловались, что в отдельных медучреждениях не хватает вакцины на всех желающих. В Минздраве Алтайского края прокомментировали информацию.

https://www.amic.ru/news/485700/

Змеиногорский вестник