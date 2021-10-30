Змеиногорск: +300 кг и 110 рабочих мест. В Алтайском крае строят золотоизвлекательную фабрику

28 Октября 2021 +300 кг и 110 рабочих мест. В Алтайском крае строят золотоизвлекательную фабрику

«Артель старателей «Поиск» строит в Краснощёковском районе золотоизвлекательную фабрику, сообщает «Алтапресс» со ссылкой на главу района Александра Бобрышева. Предприятие создаст 110 рабочих мест и позволит дополнительно получать до 300 кг золота в год.

«Поиск» – это дочерняя компания полиметаллического холдинга «Селигдар», добывающая рудное золото на Мурзинском месторождении (бывшем Демидовском руднике). Это самый крупный работодатель Краснощёковского района. На предприятии сейчас трудятся 300 человек, из них более 200 приезжают из других регионов.

В отчёте холдинга за 2020 год отмечается, что фабрика обойдётся в 560 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2021 года. В том же отчёте указано, что на Мурзинском месторождении появится установка по переработке кварц-карбонатных руд. Она позволит дополнительно получать до 300 кг золота в год. В 2020 году «Поиск» добыл 644,9 кг золота.

В июле 2021 года «Поиск» выиграл аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Курьинском участке. Лицензия приобретена за 32,2 млн рублей и предоставлена на 25 лет. Ресурсы рудного золота на этом участке оцениваются в 10,1 тонны.

Ранее сообщалось, что барнаульский элеватор откроет современный гречезавод в здании старой мельницы. Производство заработает в 2022 году.

Амител

Змеиногорский вестник