Змеиногорск: 30 лет назад в нашей стране произошел путч ГКЧП

14 Августа 2021 30 лет назад в нашей стране произошел путч ГКЧП Люди, которым сегодня от 45 и старше, отлично помнят это событие… По телевизору мы почти сутки смотрели балет «Лебединое озеро». С этого и начался распад Советского Союза…

19 августа моей маме исполнилось 55 лет. И весь день мы были заняты на ее юбилее. Радио включили случайно, в Доме пионеров, где накрывали столы для юбилея. После первых слов, увидела, как побледнели и мама, и ее коллеги-ровесники. Суровые голоса дикторов вернули их, детей войны, в те страшные сороковые годы…

… А утром, 20, в редакцию нашей газеты, где я уже работала, прибежали несколько человек, которых я не стану называть, с радостными сообщениями такого рода: — «Что, закончилась ваша демократия?! Скоро мы вас на фонарях вешать будем!»…

Но, к счастью, не сбылось! Уже 22 августа незадачливая попытка свергнуть власть – была пресечена.

Какими же эти три путча дня видятся нам через призму 30 лет? Расскажите нам в сетях о ваших мыслях в те дни 30-летней давности!

Змеиногорский вестник