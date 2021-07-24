Змеиногорск: 290 семей в Алтайском крае получают выплаты в связи с рождением первенца
21 Июля 2021 290 семей в Алтайском крае получают выплаты в связи с рождением первенца В Алтайском крае реализуют федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Благодаря чему семьи, в которых родился первый ребёнок, могут получить ежемесячную денежную выплату.
В 2021 году её размер составляет 10 611 рублей, пишет пресс-служба регионального правительства.
Более подробная информация о мерах социальной поддержки для семей Алтайского края, в которых родился первенец, представлена на сайте ведомства.
https://www.amic.ru/news/486493/