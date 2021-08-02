Змеиногорск: 275 заболевших на утро 30 июля. Умерло 20 человек от COVID-19

30 Июля 2021 275 заболевших на утро 30 июля. Умерло 20 человек от COVID-19 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 103 пациента, умерло 20 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 61 810 человек, в т.ч. 4184 ребёнка. Выздоровели всего 48 936 человек (+ 103). Умерло 3 934 человека (+ 20), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 914 человек (+ 20); иные причины смерти – 1020 человек (+ 0).

По состоянию на 30 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3198 человек.

Кроме этого, 667 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 773, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 237.

Минздравом края развернуто 4670 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 329. Резервных коек: 4670-3198-667=805.

56 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

587 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 275 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 96, Рубцовск – 23, Бийск – 22, Алейск – 12, Славгород – 9, Заринск – 8, Камень-на-Оби – 7, Локтевский район – 6, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Алейский, Змеиногорский, Калманский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Благовещенский, Каменский, Курьинский, Кулундинский, Михайловский, Рубцовский, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Завьяловский, Зональный, Ключевской, Краснощёковский, Новичихинский, Первомайский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Баевский, Быстроистокский, Волчихинский, Мамонтовский, Павловский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Тальменский, Троицкий, Угловский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 22287, Алейск — 994, Алейский район — 407, Алтайский район — 249, Баевский район — 155, Белокуриха — 335, Бийск — 5386, Бийский район — 672, Благовещенский район — 778, Бурлинский район — 401, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 425, Егорьевский район — 364, Ельцовский район — 58, Завьяловский район — 296, Залесовский район — 309, Заринск — 1614, Заринский район — 239, ЗАТО Сибирский — 132, Змеиногорский район — 637, Зональный район — 305, Калманский район — 545, Камень-на-Оби — 866, Каменский район — 338, Ключевский район — 368, Косихинский район — 299, Красногорский район — 96, Краснощековский район — 256, Крутихинский район — 326, Кулундинский район — 757, Курьинский район — 266, Кытмановский район — 188, Локтевский район — 801, Мамонтовский район — 319, Михайловский район — 635, Немецкий национальный район — 369, Новичихинский район — 320, Новоалтайск — 1719, Павловский район — 777, Панкрушихинский район — 130, Первомайский район — 1051, Петропавловский район — 217, Поспелихинский район — 770, Ребрихинский район — 506, Родинский район — 402, Романовский район — 181, Рубцовск — 4353, Рубцовский район — 577, Славгород — 1418, Смоленский район — 282, Советский район — 177, Солонешенский район — 129, Солтонский район — 168, Суетский район — 64, Табунский район — 305, Тальменский район — 918, Тогульский район — 291, Топчихинский район — 519, Третьяковский район — 261, Троицкий район — 338, Тюменцевский район — 220, Угловский район — 206, Усть-Калманский район — 288, Усть-Пристанский район — 294, Хабарский район — 207, Целинный район — 277, Чарышский район — 189, Шелаболихинский район — 320, Шипуновский район — 610, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 780 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 38278 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 61810 заболевших: 15117 – у больных внебольничной пневмонией, 38343 – у заболевших ОРВИ, в 8350 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1763740 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 308,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7692 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7974 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 543 713 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 30.07.2021 прививается 477804 человека, в том числе: 112 918 человек получили первую прививку; 364 886 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник