Змеиногорск: 27 человек за сутки скончались от COVID-19. В Змеиногорском районе добавились еще семеро заболевших

7 Октября 2021 27 человек за сутки скончались от COVID-19. В Змеиногорском районе добавились еще семеро заболевших В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 278 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 46 пациентов, умерло 27 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79 555 человека, в т. ч. 5863 ребенка. Выздоровели 59 815 человек (+ 46). Всего умерли 5 614 человек (+ 27), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 270 человек (+ 8); короновирусная инфекция – 4 344 человека (+ 19).

По состоянию на 7 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3165 человек.

Кроме этого, 473 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 599, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245.

Минздравом края развернуто 4132 койки, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4132-3165-473=494.

13 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

240 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 278 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 86, Бийск – 24, Рубцовск – 23, Алейск – 14, Яровое – 10, Змеиногорский, Калманский районы – по 7 заболевших, Бийский, Михайловский районы – по 6, Заринск, Павловский район – по 5, Зональный, Красногорский, Немецкий национальный, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 4, Славгород, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Кулундинский, Локтевский, Первомайский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 3, ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Бурлинский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский, Целинный район – 2, Новоалтайск, Алтайский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Смоленский, Суетский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27565, Алейск — 1440, Алейский район — 645, Алтайский район — 392, Баевский район — 216, Белокуриха — 435, Бийск — 6985, Бийский район — 962, Благовещенский район — 912, Бурлинский район — 467, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 603, Егорьевский район — 499, Ельцовский район — 129, Завьяловский район — 399, Залесовский район — 399, Заринск — 2251, Заринский район — 304, ЗАТО Сибирский — 175, Змеиногорский район — 939, Зональный район — 439, Калманский район — 792, Камень-на-Оби — 1160, Каменский район — 370, Ключевский район — 470, Косихинский район — 393, Красногорский район — 156, Краснощековский район — 333, Крутихинский район — 402, Кулундинский район — 879, Курьинский район — 422, Кытмановский район — 266, Локтевский район — 1106, Мамонтовский район — 465, Михайловский район — 812, Немецкий национальный район — 447, Новичихинский район — 422, г. Новоалтайск — 2118, Павловский район — 945, Панкрушихинский район — 172, Первомайский район — 1313, Петропавловский район — 272, Поспелихинский район — 900, Ребрихинский район — 733, Родинский район — 465, Романовский район — 253, Рубцовск — 5471, Рубцовский район — 733, Славгород — 1767, Смоленский район — 317, Советский район — 233, Солонешенский район — 183, Солтонский район — 259, Суетский район — 85, Табунский район — 418, Тальменский район — 1123, Тогульский район — 344, Топчихинский район — 747, Третьяковский район — 455, Троицкий район — 445, Тюменцевский район — 368, Угловский район — 383, Усть-Калманский район — 526, Усть-Пристанский район — 391, Хабарский район — 263, Целинный район — 362, Чарышский район — 279, Шелаболихинский район — 458, Шипуновский район — 824, Яровое – 767.

Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 49892 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 79 555 заболевших: 17657 – у больных внебольничной пневмонией, 53116 – у заболевших ОРВИ, в 8782 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2166651 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 279,38 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7961 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8236 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 07.10.2021 прививается 700578 человек, в том числе: 38 460 человек получили первую прививку; 656 106 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 6 012 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник