Змеиногорск: 26 человек в Алтайском крае скончались от COVID-19 на утро 22 сентября. В Змеиногорском районе — шестеро заболевших

22 Сентября 2021 26 человек в Алтайском крае скончались от COVID-19 на утро 22 сентября. В Змеиногорском районе — шестеро заболевших В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 243 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 150 пациентов, умерло 26 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 75 680 человек, в т.ч. 5444 ребенка. Выздоровели всего 58 567 человек (+ 150). Итого всего умерли 5 244 человека (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 041 человек (+ 21), иные причины смерти – 1 203 человека (+ 5).

По состоянию на 22 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 571 человек.

Кроме этого, 364 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 520, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 214.

Минздравом края развернуто 3604 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 3604-2571-364=669.

24 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

281 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 243 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 67, Бийск, Рубцовск – по 16 заболевших, Алейск, Заринск — по 15 заболевших, Павловский, Рубцовский районы – по 8 заболевших, Поспелихинский район – 7, Змеиногорский, Михайловский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 6 заболевших, Алейский, Курьинский, Троицкий районы — по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Новичихинский, Угловский, Чарышский районы — по 4 заболевших, Ельцовский, Тальменский, Топчихинский районы — по 3 заболевших, Алтайский, Локтевский, Родинский, Смоленский, Целинный районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Зональный, Ключевский, Мамонтовский, Петропавловский, Ребрихинский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26433, Алейск — 1320, Алейский район — 592, Алтайский район — 378, Баевский район — 212, Белокуриха — 403, Бийск — 6662, Бийский район — 895, Благовещенский район — 880, Бурлинский район — 451, Быстроистокский район — 131, Волчихинский район — 556, Егорьевский район — 452, Ельцовский район — 125, Завьяловский район — 384, Залесовский район — 373, г. Заринск — 2129, Заринский район — 300, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 880, Зональный район — 408, Калманский район — 730, Камень-на-Оби — 1085, Каменский район — 369, Ключевский район — 436, Косихинский район — 388, Красногорский район — 129, Краснощековский район — 294, Крутихинский район — 382, Кулундинский район — 842, Курьинский район — 382, Кытмановский район — 254, Локтевский район — 1044, Мамонтовский район — 440, Михайловский район — 772, Немецкий национальный район — 428, Новичихинский район — 390, Новоалтайск — 2089, Павловский район — 905, Панкрушихинский район — 167, Первомайский район — 1273, Петропавловский район — 257, Поспелихинский район — 861, Ребрихинский район — 712, Родинский район — 453, Романовский район — 243, Рубцовск — 5172, Рубцовский район — 707, Славгород — 1693, Смоленский район — 311, Советский район — 223, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 249, Суетский район — 81, Табунский район — 376, Тальменский район — 1101, Тогульский район — 325, Топчихинский район — 691, Третьяковский район — 412, Троицкий район — 422, Тюменцевский район — 339, Угловский район — 351, Усть-Калманский район — 456, Усть-Пристанский район — 368, Хабарский район — 252, Целинный район — 347, Чарышский район — 246, Шелаболихинский район — 415, Шипуновский район — 767, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 903 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 47407 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 75680 заболевших: 17043 – у больных внебольничной пневмонией, 49994 – у заболевших ОРВИ, в 8643 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2075752 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 246,80 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5991 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6199 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 913 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 22.09.2021 прививается 673752 человека, в том числе: 41 074 человека получили первую прививку; 628 918 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 3 760 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник