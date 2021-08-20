Змеиногорск: 26 человек скончались в крае от коронавирусной инфекции

17 Августа 2021 26 человек скончались в крае от коронавирусной инфекции В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 273 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 187 пациентов, умерло 26 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 66 774 человек, в т.ч. 4 614 детей. Выздоровели всего 51 228 человек (+ 187). Умерло 4 359 человека (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 287 человек (+ 22); иные причины смерти – 1 072 человек (+ 4).

По состоянию на 16 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2825 человек.

Кроме этого, 470 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 791, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 210.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 337. Резервных коек: 4686-2825-470=1391.

44 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

568 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 273 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 80, Бийск — 27, Заринск — 13, Бийский район — 12, Рубцовск — 11, Ребрихинский — 9, Локтевский — 8, Мамонтовский — 7, Алейск, Волчихинский, Змеиногорский район — по 6 заболевших, Новоалтайск, Шелаболихинский район — по 5 заболевших, Завьяловский, Первомайский, Солтонский, Угловский районы — по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Ельцовский, Заринский, Зональный, Калманский, Михайловский, Романовский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский районы — по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Егорьевский, Каменский, Крутихинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Родинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский районы- по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 23928, Алейск — 1128, Алейский район — 461, Алтайский район — 306, Баевский район — 180, Белокуриха — 342, Бийск — 5944, Бийский район — 760, Благовещенский район — 789, Бурлинский район — 407, Быстроистокский район — 117, Волчихинский район — 451, Егорьевский район — 375, Ельцовский район — 86, Завьяловский район — 343, Залесовский район — 323, Заринск — 1797, Заринский район — 276, ЗАТО Сибирский — 163, Змеиногорский район — 723, Зональный район — 332, Калманский район — 622, Камень-на-Оби — 942, Каменский район — 357, Ключевский район — 377, Косихинский район — 343, Красногорский район — 109, Краснощековский район — 265, Крутихинский район — 355, Кулундинский район — 764, Курьинский район — 283, Кытмановский район — 204, Локтевский район — 888, Мамонтовский район — 377, Михайловский район — 669, Немецкий национальный район — 378, Новичихинский район — 329, Новоалтайск — 1851, Павловский район — 804, Панкрушихинский район — 145, Первомайский район — 1135, Петропавловский район — 226, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 611, Родинский район — 426, Романовский район — 219, Рубцовск — 4619, Рубцовский район — 606, Славгород — 1449, Смоленский район — 285, Советский район — 200, Солонешенский район — 159, Солтонский район — 194, Суетский район — 67, Табунский район — 314, Тальменский район — 993, Тогульский район — 302, Топчихинский район — 582, Третьяковский район — 296, Троицкий район — 365, Тюменцевский район — 276, Угловский район — 241, Усть-Калманский район — 343, Усть-Пристанский район — 316, Хабарский район — 214, Целинный район — 302, Чарышский район — 209, Шелаболихинский район — 362, Шипуновский район — 646, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 849 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 41491 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 66774 заболевших: 15815 – у больных внебольничной пневмонией, 42492 – у заболевших ОРВИ, в 8467 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1880284 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 285,36 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3831 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3927 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 664 403 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 17.08.2021 прививается 563358 человек, в том числе: 122 564 человека получили первую прививку; 439 999 человек полностью привиты (получили две прививки); 795 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник