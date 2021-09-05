Змеиногорск: 26 человек скончались в крае на утро 2 сентября от коронавирусной инфекции

2 Сентября 2021 26 человек скончались в крае на утро 2 сентября от коронавирусной инфекции В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 249 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 181 пациент, умерло 26 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 70 922 человека, в т.ч. 4 990 детей. Выздоровели всего 53807 человек (+ 181). Умерло 4 749 человек (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 613 человек (+ 21); иные причины смерти – 1 136 человек (+ 5).

По состоянию на 2 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 662 человека.

Кроме этого, 343 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 536, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 217.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2662-343=1014.

22 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

242 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 249 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 74, Бийск – 23, Рубцовск – 18, Славгород – 11, Новоалтайск — 10, Заринск – 9, Камень-на-Оби – 7, Змеиногорский и Кулундинский районы – по 6 заболевших, Курьинский, Мамонтовский, Павловский районы –по 5 заболевших, Бийский, Калманский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Угловский районы – по 4 заболевших, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 3 заболевших , Немецкий национальный, Табунский, Троицкий районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Романовский, Хабарский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 25155, г. Алейск — 1188, Алейский район — 536, Алтайский район — 335, Баевский район — 197, г. Белокуриха — 378, г. Бийск — 6260, Бийский район — 804, Благовещенский район — 834, Бурлинский район — 428, Быстроистокский район — 123, Волчихинский район — 497, Егорьевский район — 419, Ельцовский район — 103, Завьяловский район — 367, Залесовский район — 350, г. Заринск — 1940, Заринский район — 295, ЗАТО Сибирский — 166, Змеиногорский район — 791, Зональный район — 357, Калманский район — 681, г. Камень-на-Оби — 1017, Каменский район — 368, Ключевский район — 403, Косихинский район — 367, Красногорский район — 112, Краснощековский район — 276, Крутихинский район — 361, Кулундинский район — 818, Курьинский район — 324, Кытмановский район — 232, Локтевский район — 963, Мамонтовский район — 419, Михайловский район — 703, Немецкий национальный район — 411, Новичихинский район — 352, Новоалтайск — 1947, Павловский район — 844, Панкрушихинский район — 162, Первомайский район — 1194, Петропавловский район — 238, Поспелихинский район — 815, Ребрихинский район — 674, Родинский район — 444, Романовский район — 236, г. Рубцовск — 4840, Рубцовский район — 662, г. Славгород — 1561, Смоленский район — 297, Советский район — 207, Солонешенский район — 170, Солтонский район — 222, Суетский район — 76, Табунский район — 356, Тальменский район — 1044, Тогульский район — 315, Топчихинский район — 627, Третьяковский район — 352, Троицкий район — 382, Тюменцевский район — 315, Угловский район — 296, Усть-Калманский район — 391, Усть-Пристанский район — 327, Хабарский район — 237, Целинный район — 324, Чарышский район — 223, Шелаболихинский район — 384, Шипуновский район — 692, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 881 случай – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 44150 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 70922 заболевших: 16388 – у больных внебольничной пневмонией, 46001 – у заболевших ОРВИ, в 8533 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1971860 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 246,96 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7106 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7346 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 866 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 02.09.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 633 081 человек, в том числе: 119 791 человек получили первую прививку; 511 518 человек полностью привиты (получили две прививки); 1 772 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник