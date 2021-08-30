Змеиногорск: 25 человек умерло в ковидных госпиталях Алтая за сутки

26 Августа 2021 25 человек умерло в ковидных госпиталях Алтая за сутки За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 260 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 151 пациент, умерло 25 человек, сообщили 26 августа в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 654 пациента, из них 207 на ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом лежат 2 599 человек и 356 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших COVID-19 в крае с начала пандемии достигло 69 165 человек. Выздоровели всего 52 639 пациентов, умерло уже 4 579 человека, все взрослые.

Новые случаи

Барнаул — 85,

Бийск — 21,

Славгород — 16,

Рубцовск и Ребрихинский район — по 9 заболевших,

Заринск, Новоалтайск, Алейский район — по 7 заболевших,

Волчихинский, Змеиногорский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,

Зональный, Курьинский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 4 заболевших,

Белокуриха, Камень-на-Оби, Благовещенский, Залесовский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Чарышский районы — по 3 заболевших,

Бийский, Егорьевский, Калманский, Ключевской, Кытмановский, Первомайский, Родинский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Целинный районы — по 2 заболевших,

Баевский, Бурлинский, Заринский, Косихинский, Романовский, Табунский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.

https://altapress.ru/zhizn/story/chelovek-umerlo-v-kovidnih-gospitalyah-altaya-za-sutki-292145

Змеиногорский вестник