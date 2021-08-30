Змеиногорск: 25 человек умерло в ковидных госпиталях Алтая за сутки
26 Августа 2021 25 человек умерло в ковидных госпиталях Алтая за сутки За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 260 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 151 пациент, умерло 25 человек, сообщили 26 августа в оперштабе.
В тяжелом состоянии находятся 654 пациента, из них 207 на ИВЛ.
Всего в госпиталях с коронавирусом лежат 2 599 человек и 356 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших COVID-19 в крае с начала пандемии достигло 69 165 человек. Выздоровели всего 52 639 пациентов, умерло уже 4 579 человека, все взрослые.
Новые случаи
Барнаул — 85,
Бийск — 21,
Славгород — 16,
Рубцовск и Ребрихинский район — по 9 заболевших,
Заринск, Новоалтайск, Алейский район — по 7 заболевших,
Волчихинский, Змеиногорский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
Зональный, Курьинский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 4 заболевших,
Белокуриха, Камень-на-Оби, Благовещенский, Залесовский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Чарышский районы — по 3 заболевших,
Бийский, Егорьевский, Калманский, Ключевской, Кытмановский, Первомайский, Родинский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Целинный районы — по 2 заболевших,
Баевский, Бурлинский, Заринский, Косихинский, Романовский, Табунский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.
https://altapress.ru/zhizn/story/chelovek-umerlo-v-kovidnih-gospitalyah-altaya-za-sutki-292145