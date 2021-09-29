Змеиногорск: 247 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в крае, умерло 20 человек

27 Сентября 2021 247 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в крае, умерло 20 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 247 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 99 пациентов, умерло 20 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 76 919 человека, в т. ч. 5594 детей. Выздоровели 59 195 человек (+ 99). Итого всего умерли 5 358 человек (+ 20), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 218 человек (+ 1); короновирусная инфекция – 4 140 человек (+ 19).

По состоянию на 27 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 746 человек.

Кроме этого, 391 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215.

Минздравом края развернуто 3714 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 3714-2676-370=668.

17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

290 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 247 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 71, Бийск – 25, Рубцовск – 19, Алейск, Бийский район – по 6 заболевших, Заринск, Краснощековский, Кытмановский, Усть-Пристанский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Змеиногорский, Калманский, Курьинский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 4 заболевших, Славгород, Волчихинский, Егорьевский, Ключевский, Михайловский, Поспелихинский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Чарышский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейский, Алтайский, Благовещенский, Залесовский, Зональный, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Тюменцевский, Целинный районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Советский, Солтонский, Тальменский, Тогульский, Угловский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26790, Алейск — 1357, Алейский район — 612, Алтайский район — 383, Баевский район — 213, Белокуриха — 409, Бийск — 6780, Бийский район — 913, Благовещенский район — 893, Бурлинский район — 455, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 570, Егорьевский район — 467, Ельцовский район — 126, Завьяловский район — 387, Залесовский район — 376, Заринск — 2141, Заринский район — 301, ЗАТО Сибирский — 172, Змеиногорский район — 896, Зональный район — 414, Калманский район — 742, Камень-на-Оби — 1116, Каменский район — 369, Ключевский район — 449, Косихинский район — 391, Красногорский район — 132, Краснощековский район — 311, Крутихинский район — 389, Кулундинский район — 856, Курьинский район — 397, Кытмановский район — 261, Локтевский район — 1062, Мамонтовский район — 455, Михайловский район — 791, Немецкий национальный район — 434, Новичихинский район — 402, Новоалтайск — 2101, Павловский район — 917, Панкрушихинский район — 168, Первомайский район — 1284, Петропавловский район — 262, Поспелихинский район — 878, Ребрихинский район — 720, Родинский район — 462, Романовский район — 247, Рубцовск — 5281, Рубцовский район — 719, Славгород — 1706, Смоленский район — 313, Советский район — 228, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 250, Суетский район — 82, Табунский район — 390, Тальменский район — 1105, Тогульский район — 327, Топчихинский район — 706, Третьяковский район — 424, Троицкий район — 431, Тюменцевский район — 349, Угловский район — 363, Усть-Калманский район — 483, Усть-Пристанский район — 375, Хабарский район — 257, Целинный район — 351, Чарышский район — 261, Шелаболихинский район — 430, Шипуновский район — 786, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 904 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 48183 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 76919 заболевших: 17240 – у больных внебольничной пневмонией, 50995 – у заболевших ОРВИ, в 8684 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2104538 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 251,72 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2332 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2397 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 956 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 27.09.2021 прививается 683159 человек, в том числе: 40 025 человек получили первую прививку; 638 788 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 4 346 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник