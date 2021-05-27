Змеиногорск: 232 тысячи жителей Алтайского края поставили прививку от ковида

23 Мая 2021 232 тысячи жителей Алтайского края поставили прививку от ковида На утро 23 мая 232 593 жителя Алтайского края сделали прививку от ковида. Из них 188 188 человек поставили оба компонента, 44 405 – только один, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Алтайский край уже поступило свыше 298 тысяч комплектов вакцины. По данным Минздрава, в регионе не осталось муниципальных образований, где не организованы пункты вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.

За последние сутки в крае выявили 63 случая коронавируса, выздоровели 50 пациентов, скончались восемь человек.

232 тысячи жителей Алтайского края поставили прививку от ковида (amic.ru)

Змеиногорский вестник