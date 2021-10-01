Змеиногорск: 23 человека скончались от коронавирусной инфекции в крае, в Змеиногорске — семь заболевших за сутки

28 Сентября 2021 23 человека скончались от коронавирусной инфекции в крае, в Змеиногорске — семь заболевших за сутки В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 55 пациентов, умерло 23 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 77 167 человек, в т. ч. 5624 детей. Выздоровели 59 250 человек (+ 55). Итого всего умерли 5 381 человек (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 221 человек (+ 3); короновирусная инфекция – 4 160 человек (+ 20).

По состоянию на 28 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 836 человек.

Кроме этого, 382 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 514, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 215.

Минздравом края развернуто 3898 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 3898-2836-382=680.

13 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

295 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 248 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 74, Бийск – 25, Рубцовск – 23, Заринск – 12, Алейск, Калманский район – по 8 заболевших, Змеиногорский, Павловский, Табунский районы – по 7 заболевших, Яровое, Топчихинский, Третьяковский, Чарышский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Новичихинский район – по 4 заболевших, Ключевский, Красногорский, Михайловский, Солтонский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Бийский, Егорьевский, Зональный, Немецкий национальный, Первомайский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 2 безработных, ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Поспелихинский, Ребрихинский, Угловский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26864, Алейск — 1365, Алейский район — 614, Алтайский район — 383, Баевский район — 213, Белокуриха — 409, г. Бийск — 6805, Бийский район — 915, Благовещенский район — 893, Бурлинский район — 455, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 571, Егорьевский район — 469, Ельцовский район — 127, Завьяловский район — 387, Залесовский район — 377, Заринск — 2153, Заринский район — 301, ЗАТО Сибирский — 173, Змеиногорский район — 903, Зональный район — 416, Калманский район — 750, Камень-на-Оби — 1120, Каменский район — 370, Ключевский район — 452, Косихинский район — 392, Красногорский район — 135, Краснощековский район — 312, Крутихинский район — 390, Кулундинский район — 857, Курьинский район — 397, Кытмановский район — 262, Локтевский район — 1062, Мамонтовский район — 455, Михайловский район — 794, Немецкий национальный район — 436, Новичихинский район — 406, Новоалтайск — 2103, Павловский район — 924, Панкрушихинский район — 168, Первомайский район — 1286, Петропавловский район — 262, Поспелихинский район — 879, Ребрихинский район — 721, Родинский район — 462, Романовский район — 247, Рубцовск — 5304, Рубцовский район — 719, Славгород — 1706, Смоленский район — 313, Советский район — 228, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 253, Суетский район — 82, Табунский район — 397, Тальменский район — 1107, Тогульский район — 327, Топчихинский район — 711, Третьяковский район — 429, Троицкий район — 433, Тюменцевский район — 349, Угловский район — 364, Усть-Калманский район — 485, Усть-Пристанский район — 375, Хабарский район — 257, Целинный район — 351, Чарышский район — 266, Шелаболихинский район — 433, Шипуновский район — 787, Яровое – 743.

Из общего числа заболевших 904 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 48335 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 77167 заболевших: 17268 – у больных внебольничной пневмонией, 51213 – у заболевших ОРВИ, в 8686 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2108694 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 248,40 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4156 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4306 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 956 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 28.09.2021 прививается 683 274 человека, в том числе: 40 009 человек получили первую прививку; 638 916 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 4 349 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник