Змеиногорск: 200 школ Алтайского края отменили обязательное изучение второго иностранного языка

9 Сентября 2021 200 школ Алтайского края отменили обязательное изучение второго иностранного языка

200 школ Алтайского края отменили обязательное изучение второго иностранного языка. Нововведение проводится в качестве эксперимента и проверки новой образовательной программы, сообщила на пресс-конференции 9 сентября заместитель врио министра образования и науки Лариса Терновая.

В этом году образовательные учреждения региона начали работать по новым стандартам – ФГОС-2021. Но только 200 школ подали заявки на экспериментальную пробу новой программы – с 1 сентября их работа существенно перестроилась. Это касается и составления методических рекомендаций, и распределения учебных часов, и школьных предметов. Так, по новым ФГОС второй иностранный язык теперь необязателен.

«В школах, обучающихся по новому стандарту, ученики могут выбирать, изучать второй иностранный или нет. Если ребёнок не хочет, родителям достаточно написать соответствующее заявление об отказе от второго языка», – объяснила Терновая.

В остальных школах региона по-прежнему действует стандарт ФГОС-2010, согласно которому второй иностранный – обязателен. В этих учебных заведениях дети от него пока не могут отказаться.

«Не все школы единовременно перешли на новый стандарт, только те, кто успел за лето адаптировать учебный процесс под новые правила. У школ, участвующих в эксперименте, продумана качественная реализация новой программы, и она никак не нарушит учебный процесс», – сказала Терновая.

В середине учебного года сменить программу нельзя, поэтому остальные школы реализуют ФГОС-2021 уже 1 сентября 2022 года.

Амител

Змеиногорский вестник