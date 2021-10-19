Змеиногорск: 18 человек погибли в Екатеринбурге из-за отравления метанолом

17 Октября 2021 18 человек погибли в Екатеринбурге из-за отравления метанолом В Екатеринбурге из-за отравления метанолом погибли 18 человек, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города несколько лиц сбыли гражданам метиловый спирт. «В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек», – говорится в сообщении.

Дело возбудили по ч. 3. ст. 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

По данным источника РЕН ТВ, погибшие от отравления спиртом вели асоциальный образ жизни. Подозреваемого в сбыте задержали.

Напомним, в октябре в Оренбургской области от отравления суррогатом погибло 35 человек. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел, под арест отправили 14 человек.

В МВД сообщали, что изготовители палёного алкоголя использовали ингибитор технический, который применяют в производстве средств от коррозии.

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Змеиногорский вестник