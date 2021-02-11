Змеиногорск: 14-летняя девочка пропала в Рубцовске • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

8 Февраля 2021 14-летняя девочка пропала в Рубцовске

Следственный комитет пытается установить местоположение пропавшей 14-летней жительницы Рубцовска. Юная горожанка ушла из дома 2 февраля и до сих пор не вернулась.

Согласно сообщению пресс-службы СУ СКР по Алтайскому краю, рост девочки около 170 см, нормального телосложения, короткие светло-русые волосы, зелено-голубые глаза. Была одета в черную куртку, черные трико, черную шапку и черные кроссовки. С собой у нее была черная спортивная сумка.

Тех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения девочки, либо видевших ее, просьба сообщать по телефону 8 (3852) 29-80-39 или по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Амител

Змеиногорский вестник