ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: 13 ноября: снова рост заболевших в крае. За сутки 521 человек

Горняк22
1 час Ago

13 Ноября 2021 13 ноября: снова рост заболевших в крае. За сутки 521 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 521 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 498 пациентов, умерло 29 человек.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 95 080 человека, в т. ч. 7559 ребенка. Выздоровели 66 416 человек (+ 498). Умерли 6 662 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 270 человек (+ 25), иные причины смерти – 1 392 человек (+ 4).
По состоянию на 13 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 876 человек.
Кроме этого, 348 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 851, из них подключено к аппаратам ИВЛ –306.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4846-3876-348=622
36 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
537 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За минувшие сутки в крае зарегистрирован 521 новый случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 134, Бийск — 39, Рубцовск — 34, Заринск — 18,Завьяловский район — 14, Новоалтайск, Славгород – по 13 заболевших, Яровое — 12, Калманский, Немецкий национальный районы — по 10,Благовещенский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 9, Алейск, Алейский, Егорьевский, Кулундинский, Поспелихинский, Смоленский, Третьяковский районы — по 8, Мамонтовский район — 7, Быстроистокский, Тогульский, Шипуновский районы – по 6, Залесовский, Заринский, Ключевской, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Табунский районы — по 5, Камень-на-Оби, Баевский, Крутихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Угловский район — по 4, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Курьинский, Новичихинский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы — по 3, Белокуриха, Косихинский, Солонешенский районы — по 2, Бурлинский, Кытмановский, Троицкий районы — по 1.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 31953, Алейск — 1864, Алейский район — 866, Алтайский район — 463, Баевский район — 237, Белокуриха — 510, Бийск — 8486, Бийский район — 1110, Благовещенский район — 1131, Бурлинский район — 521, Быстроистокский район — 147, Волчихинский район — 761, Егорьевский район — 701, Ельцовский район — 144, Завьяловский район — 446, Залесовский район — 459, Заринск — 2820, Заринский район — 409, ЗАТО Сибирский — 192, Змеиногорский район — 1132, Зональный район — 570, Калманский район — 1073, Камень-на-Оби — 1452, Каменский район — 526, Ключевский район — 638, Косихинский район — 424, Красногорский район — 197, Краснощековский район — 421, Крутихинский район — 448, Кулундинский район — 1072, Курьинский район — 579, Кытмановский район — 321, Локтевский район — 1286, Мамонтовский район — 580, Михайловский район — 944, Немецкий национальный район — 624, Новичихинский район — 517, Новоалтайск — 2303, Павловский район — 1056, Панкрушихинский район — 196, Первомайский район — 1423, Петропавловский район — 365, Поспелихинский район — 1015, Ребрихинский район — 788, Родинский район — 529, Романовский район — 377, Рубцовск — 6447, Рубцовский район — 901, г. Славгород — 2152, Смоленский район — 369, Советский район — 256, Солонешенский район — 216, Солтонский район — 293, Суетский район — 111, Табунский район — 599, Тальменский район — 1185, Тогульский район — 439, Топчихинский район — 1011, Третьяковский район — 616, Троицкий район — 501, Тюменцевский район — 473, Угловский район — 491, Усть-Калманский район — 761, Усть-Пристанский район — 479, Хабарский район — 390, Целинный район — 462, Чарышский район — 340, Шелаболихинский район — 523, Шипуновский район — 1077, Яровое – 912.
Из общего числа заболевших 918 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 60494 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 95080 заболевших: 19965 – у больных внебольничной пневмонией, 65836 – у заболевших ОРВИ, в 9279 случаях – бессимптомное течение.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2466666 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 398,68 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10600 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 10921 за минувшие сутки.
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 069 063 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19. На утро 13.11.2021 прививается 895889 человек, в том числе: 104 880 человек получили первую прививку; 765 783 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт), 25 226 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: С 16 по 17 ноября на территории Заринского района Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: С 16 по 17 ноября на территории Заринского района Алтайского края пройдет плановое антитеррористическое учение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
56 минут Ago
              ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФСБ России) УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ (УФСБ России по...
Горняк22: В Алтайском крае браконьер признан виновным в незаконной охоте на сибирскую косулю и барсуков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае браконьер признан виновным в незаконной охоте на сибирскую косулю и барсуков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
56 минут Ago
Собранные Каменским межрайонным отделом  следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора...
Горняк22: В Калманском районе многодетная мать предстанет перед судом по обвинению в истязании детей и ряде других преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Калманском районе многодетная мать предстанет перед судом по обвинению в истязании детей и ряде других преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
56 минут Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней...
Горняк22: Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью жителя Первомайского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью жителя Первомайского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
56 минут Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего...
Горняк22: Молодой житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний мальчик — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Молодой житель Первомайского района предстанет перед судом по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний мальчик — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
56 минут Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего...

Читать по теме:

ВТОПЕ: