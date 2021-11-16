Змеиногорск: 13 ноября: снова рост заболевших в крае. За сутки 521 человек

13 Ноября 2021 13 ноября: снова рост заболевших в крае. За сутки 521 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 521 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 498 пациентов, умерло 29 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 95 080 человека, в т. ч. 7559 ребенка. Выздоровели 66 416 человек (+ 498). Умерли 6 662 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 270 человек (+ 25), иные причины смерти – 1 392 человек (+ 4).

По состоянию на 13 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 876 человек.

Кроме этого, 348 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 851, из них подключено к аппаратам ИВЛ –306.

Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4846-3876-348=622

36 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

537 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 521 новый случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 134, Бийск — 39, Рубцовск — 34, Заринск — 18,Завьяловский район — 14, Новоалтайск, Славгород – по 13 заболевших, Яровое — 12, Калманский, Немецкий национальный районы — по 10,Благовещенский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы — по 9, Алейск, Алейский, Егорьевский, Кулундинский, Поспелихинский, Смоленский, Третьяковский районы — по 8, Мамонтовский район — 7, Быстроистокский, Тогульский, Шипуновский районы – по 6, Залесовский, Заринский, Ключевской, Локтевский, Михайловский, Ребрихинский, Родинский, Табунский районы — по 5, Камень-на-Оби, Баевский, Крутихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Угловский район — по 4, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Курьинский, Новичихинский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы — по 3, Белокуриха, Косихинский, Солонешенский районы — по 2, Бурлинский, Кытмановский, Троицкий районы — по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 31953, Алейск — 1864, Алейский район — 866, Алтайский район — 463, Баевский район — 237, Белокуриха — 510, Бийск — 8486, Бийский район — 1110, Благовещенский район — 1131, Бурлинский район — 521, Быстроистокский район — 147, Волчихинский район — 761, Егорьевский район — 701, Ельцовский район — 144, Завьяловский район — 446, Залесовский район — 459, Заринск — 2820, Заринский район — 409, ЗАТО Сибирский — 192, Змеиногорский район — 1132, Зональный район — 570, Калманский район — 1073, Камень-на-Оби — 1452, Каменский район — 526, Ключевский район — 638, Косихинский район — 424, Красногорский район — 197, Краснощековский район — 421, Крутихинский район — 448, Кулундинский район — 1072, Курьинский район — 579, Кытмановский район — 321, Локтевский район — 1286, Мамонтовский район — 580, Михайловский район — 944, Немецкий национальный район — 624, Новичихинский район — 517, Новоалтайск — 2303, Павловский район — 1056, Панкрушихинский район — 196, Первомайский район — 1423, Петропавловский район — 365, Поспелихинский район — 1015, Ребрихинский район — 788, Родинский район — 529, Романовский район — 377, Рубцовск — 6447, Рубцовский район — 901, г. Славгород — 2152, Смоленский район — 369, Советский район — 256, Солонешенский район — 216, Солтонский район — 293, Суетский район — 111, Табунский район — 599, Тальменский район — 1185, Тогульский район — 439, Топчихинский район — 1011, Третьяковский район — 616, Троицкий район — 501, Тюменцевский район — 473, Угловский район — 491, Усть-Калманский район — 761, Усть-Пристанский район — 479, Хабарский район — 390, Целинный район — 462, Чарышский район — 340, Шелаболихинский район — 523, Шипуновский район — 1077, Яровое – 912.

Из общего числа заболевших 918 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 60494 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 95080 заболевших: 19965 – у больных внебольничной пневмонией, 65836 – у заболевших ОРВИ, в 9279 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2466666 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 398,68 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10600 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 10921 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 069 063 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19. На утро 13.11.2021 прививается 895889 человек, в том числе: 104 880 человек получили первую прививку; 765 783 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт), 25 226 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник