ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: 10 ноября 511 человек заболели в крае коронавирусной инфекцией, 32 — скончались

Горняк22
20 часов Ago

10 Ноября 2021 10 ноября 511 человек заболели в крае коронавирусной инфекцией, 32 — скончались В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 511 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 435 пациентов, умерло 32 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 93 534 человека, в т. ч. 7413 детей. Выздоровели 65 047 человек (+ 435). Умерли 6 571 человек (+ 32), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 187 человек (+ 30), иные причины смерти – 1 384 человека (+ 2).
По состоянию на 9 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3827 человек.
Кроме этого, 398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 835, из них подключено к аппаратам ИВЛ –302.
Минздравом края развернуто 4846 коек, к кислороду имеют подключение 3374, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4846-3827-398=621
44 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
466 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 511 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 132, Бийск — 46, Рубцовск — 38, Алейск — 20, Камень-на-Оби — 19, Заринск — 15, Кулундинский, Шипуновский районы — по 11 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Мамонтовский район — по 10, Алейский, Благовещенский, Каменский, Локтевский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы — по 9, Калманский, Ключевской, Михайловский, Поспелихинский, Топчихинский, Угловский районы — по 8, Волчихинский, Змеиногорский, Рубцовский районы — по 7, Первомайский район — 6, Курьинский, Ребрихинский, Усть-Пристанский районы — по 5, Краснощековский, Хабарский районы — по 4, Алтайский, Заринский, Родинский, Табунский районы — по 3, Белокуриха, Новичихинский, Павловский, Петропавловский, Романовский, Тальменский, Тогульский район – по 2, Бурлинский, Суетский районы — по 1.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 31559, Алейск — 1823, Алейский район — 841, Алтайский район — 459, Баевский район — 232, Белокуриха — 505, г. Бийск — 8366, Бийский район — 1110, Благовещенский район — 1105, Бурлинский район — 515, Быстроистокский район — 139, Волчихинский район — 742, Егорьевский район — 670, Ельцовский район — 144, Завьяловский район — 409, Залесовский район — 450, г. Заринск — 2762, Заринский район — 398, ЗАТО Сибирский — 185, Змеиногорский район — 1121, Зональный район — 570, Калманский район — 1042, Камень-на-Оби — 1430, Каменский район — 518, Ключевский район — 619, Косихинский район — 418, Красногорский район — 197, Краснощековский район — 415, Крутихинский район — 435, Кулундинский район — 1046, Курьинский район — 569, Кытмановский район — 320, Локтевский район — 1263, Мамонтовский район — 558, Михайловский район — 919, Немецкий национальный район — 596, Новичихинский район — 510, Новоалтайск — 2275, Павловский район — 1053, Панкрушихинский район — 196, Первомайский район — 1396, Петропавловский район — 358, Поспелихинский район — 998, Ребрихинский район — 780, Родинский район — 515, Романовский район — 357, Рубцовск — 6346, Рубцовский район — 888, Славгород — 2124, Смоленский район — 348, Советский район — 249, Солонешенский район — 213, Солтонский район — 292, Суетский район — 104, Табунский район — 580, Тальменский район — 1175, Тогульский район — 423, Топчихинский район — 989, Третьяковский район — 596, Троицкий район — 494, Тюменцевский район — 460, Угловский район — 475, Усть-Калманский район — 748, Усть-Пристанский район — 477, Хабарский район — 382, Целинный район — 462, Чарышский район — 339, Шелаболихинский район — 520, Шипуновский район — 1062, Яровое – 900.
Из общего числа заболевших 918 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 59471 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 93534 заболевших: 19696 – у больных внебольничной пневмонией, 64623 – у заболевших ОРВИ, в 9215 случаях – бессимптомное течение.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2436097 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 346,93 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10318 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 10570 за минувшие сутки.
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 060 663 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
 На утро 10.11.2021 прививается 860666 человек, в том числе: 90 896 человек получили первую прививку; 748 954 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт). 20 816 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник

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