Змеиногорск: 1 июля. Рост заболевших COVID-19 в Алтайском крае продолжается

1 Июля 2021 1 июля. Рост заболевших COVID-19 в Алтайском крае продолжается В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 184 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 16 пациентов, умерло 12 человек, от COVID-19 — 8 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 54593 человека, в т.ч. 3 685 детей. Выздоровели всего 47 237 (+ 16) человек. Умерло 3 446 (+ 12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 458 (+ 8) человек; иные причины смерти – 988 (+4) человек.

По состоянию на 1 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2059 человек.

Кроме этого, 514 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 368, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 143.

Минздравом края развернуто 3158 коек, к кислороду имеют подключение 2530, с ИВЛ – 251. Резервных коек: 3158-2059-514=585.

39 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

423 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 184 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 73, Бийск – 25, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Первомайский район – по 6 заболевших, Рубцовск, Бийский район – по 5 заболевших, Тальменский, Шелаболихинский районы – по 4 заболевших, Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Михайловский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы — по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Каменский, Косихинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Павловский, Поспелихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 19667, Алейск — 797, Алейский район — 327, Алтайский район — 231, Баевский район — 141, Белокуриха — 306, Бийск — 4709, Бийский район — 588, Благовещенский район — 704, Бурлинский район — 373, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 415, Егорьевский район — 324, Ельцовский район — 46, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 292, Заринск — 1456, Заринский район — 222, ЗАТО Сибирский — 105, Змеиногорский район — 575, Зональный район — 259, Калманский район — 484, Камень-на-Оби — 651, Каменский район — 292, Ключевский район — 326, Косихинский район — 235, Красногорский район — 75, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 257, Кулундинский район — 694, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 169, Локтевский район — 727, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 597, Немецкий национальный район — 332, Новичихинский район — 296, г. Новоалтайск — 1503, Павловский район — 736, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 956, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 721, Ребрихинский район — 496, Родинский район — 387, Романовский район — 172, Рубцовск — 3805, Рубцовский район — 541, Славгород — 1261, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 152, Суетский район — 53, Табунский район — 249, Тальменский район — 831, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 437, Третьяковский район — 216, Троицкий район — 297, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 186, Усть-Калманский район — 210, Усть-Пристанский район — 222, Хабарский район — 161, Целинный район — 236, Чарышский район — 147, Шелаболихинский район — 243, Шипуновский район — 519, Яровое – 696.

Из общего числа заболевших 627 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 33501 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 54593 заболевших: 14070 – у больных внебольничной пневмонией, 32415 – у заболевших ОРВИ, в 8108 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1575712 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 193,31 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5286 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5484 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 381 731 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 01.07.2021 прививается 341 910 человек, в том числе: 81 520 человек получили первую прививку; 260 390 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник