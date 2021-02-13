Змеиногорск: 1,3 млрд рублей направят на увеличение зарплат алтайских бюджетников • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: 1,3 млрд рублей направят на увеличение зарплат алтайских бюджетников

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

10 Февраля 2021 1,3 млрд рублей направят на увеличение зарплат алтайских бюджетников В 2021 году расходы бюджета Алтайского края вырастут на 9,9 млрд рублей, рассказал в ходе онлайн-конференции председатель комитета по бюджету и налогам в АКЗС Владимир Устинов.

По его словам, большую часть дополнительных средств планируют распределить следующим образом:

  • 2,154 млрд рублей – на краевую адресную инвестиционную программу и капитальный ремонт социально значимых объектов;
  • 1,3 млрд рублей – на зарплаты бюджетникам;
  • 1,1 млрд рублей – на строительство дорог и их обслуживание;
  • 870,3 млн рублей – на укрепление материально-технической базы учреждений;
  • 700 млн рублей – на дотации районным и городским бюджетам для обеспечения их сбалансированности.

Кроме того, деньги направят на прочие дотации муниципальным образованиям (300 млн), создание муниципальных запасов твердого топлива (200 млн), обеспечение стабильного водоснабжения и капремонт объектов теплоснабжения (по 150 млн) и рост резервного фонда регионального правительства (100 млн).

Напомним, что свыше 45 млрд рублей поступило в Алтайский край из федерального бюджета в связи с пандемией в 2020 году.

Амител

Змеиногорский вестник

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Количество пользователей портала «Госуслуги» в Алтайском крае выросло в два раза

Фев 13, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка оперштаба на 10 февраля

Фев 13, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Октябрьские школьники учатся выбирать!

Фев 13, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Диспетчерская служба для инвалидов по слуху

Фев 13, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Оценка доступности и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Алтайского края

Фев 13, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Цифровой диктант в области безопасности персональных данных

Фев 13, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Количество пользователей портала «Госуслуги» в Алтайском крае выросло в два раза

Фев 13, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar