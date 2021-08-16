В июле в Алтайском крае открыли на 74% больше вакансий, чем год назад

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию с трудоустройством в Алтайском крае в июле.

Ключевые выводы: чаще всего работодатели из региона искали в июле специалистов по продажам и рабочий персонал; самый большой рост спроса по сравнению с июнем произошел на медиков и консультантов. Наиболее дефицитные специалисты в Алтайском крае – медики и специалисты из сферы HoReCa. Средняя предлагаемая зарплата в регионе на 24% ниже, чем в среднем по России.

Работодатели: как изменился спрос в июле

Количество открытых вакансий в Алтайском крае в июле выросло на 74% по отношению к прошлому году.

Чаще всего компании нанимали специалистов из сферы продаж (23% от общего числа вакансий в регионе), рабочий персонал (16%), сотрудников из сферы производства (13%), медиков (12%), а также строителей (9%).

Наиболее заметно в июле по сравнению с июнем вырос спрос на медиков (+28%), консультантов (+18%), домашний персонал (+13%), строителей (+9%) и топ-менеджеров (+8%).

Соискатели: какие специалисты чаще ищут работу

Количество резюме в июле в Алтайском крае по сравнению с июнем увеличилось на 6%. По России в целом рост составил чуть меньше, +4%.

Наиболее активно искали работу начинающие специалисты (27% от общего числа резюме в регионе), специалисты по продажам (15%), административный персонал (7%), сотрудники из транспортно-логистической сферы (6%) и сотрудники из профсферы производство (5%).

Самыми дефицитными кадрами в Алтайском крае остаются медики (в среднем, соотношение 0,5 резюме на вакансию), специалисты из сферы «туризм, гостиницы, рестораны» и рабочий персонал (по 0,7 резюме на вакансию), специалисты из автобизнеса и строители (по 0,8 резюме на вакансию). Напомним, комфортное для рынка труда соотношение – 5-6 резюме на одну вакансию.

Уровень зарплат в июле

Средняя предлагаемая зарплата в Алтайском крае в июле составила 37,2 тысяч рублей, что на 24% меньше, чем в среднем по стране. При этом, средняя ожидаемая зарплата в регионе — 33,2 тысячи рублей, что на 33% ниже средних ожиданий россиян.