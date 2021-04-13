Рубцовск: В алтайском Росреестре ветеранам Великой Отечественной войны оформят недвижимость за один день

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12 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Управление Росреестра по Алтайскому краю в рамках предстоящего празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне продолжает традиционную акцию «Росреестр-ветерану», суть которой — получение услуг по осуществлению учетно-регистрационных действий ветеранами Великой Отечественной войны в срок до 1 дня, следующего за днем поступления заявления и документов.

Для получения государственных услуг нужно обратиться в действующие на территории края офисы МФЦ, адреса которых размещены на сайте: http://mfc22.ru

Обращаем внимание: Управление Росреестра по Алтайскому краю в рамках празднования Дня Победы продолжает консультировать и оказывать помощь ветеранам (вдовам ветеранов) Великой Отечественной войны в оформлении документов для регистрации прав на жилые помещения, в том числе приобретаемые с использованием средств господдержки в 2021 году.

Консультации можно получить в межмуниципальных, территориальных отделах Управления Росреестра по Алтайскому краю и у специалистов отделов в г. Барнауле: 8 (3852) 34 19 45; 8 (3852) 29 17 75.

Фото: stavplus.ru

Автор: vizitka01

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