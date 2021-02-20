Рубцовск: Рубцовчанка пожаловалась на халатное отношение медперсонала к пожилой женщине

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19 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 83-летней рубцовчанке, в ожидании забора анализов, пришлось полдня оставаться голодной и не принимать лекарства, а во второй половине дня выяснилось, что процедуру перенесли на следующий день.

Как пояснила журналисту портала «вРубцовске.ру» внучка престарелой женщины, в связи с тем, что бабушке назначена офтальмологическая операция на 27 февраля ей необходимо заблаговременно сдать анализы, но так как у нее еще масса проблем со здоровьем, вызвали домой фельдшера и попросили, чтобы забор анализов произвели на дому. Фельдшер, учитывая изложенные обстоятельства, согласилась и назначила срок сдачи анализов на 19 февраля. В этот день к ним должен был приехать лаборант. До 13.00 этого не произошло, а после того как через много попыток удалось дозвониться до фельдшера ГБ №2 города Рубцовска, выяснилось, что день забора анализов у бабушки перенесли на следующий день, при этом, даже не предупредив престарелую женщину.

«У меня бабушка пожилая — 83 года. Ей на 27.02.2021г. назначена операция по замене хрусталика в глазу. Вызвали фельдшера со 2 Горбольницы, объяснили, т.к. она плохо ходит и в силу возраста, попросили анализы сделать на дому. Хорошо, на 19.02.2021г., т.е сегодня, должны были приехать лаборанты, время 13-00, никто не приехал. При этом мы звонили утром в ГБ, нам сказали ждите, лаборант будет, просто много вызовов. Человек пожилой, голодный, поднялось давление. Звоню по телефонам, указанным на сайте больницы главному врачу, медсестре, заведующей поликлиники, заведующей терапевтическим участком, нигде трубку не берут. В регистратуре отсылают к завполиклиникой. В общем в результате кое как дозвонились до фельдшера, она говорит приедут завтра, т.к. вчера произошел сбой системы и привет. Довели бабушку, маму, нас всех. И ещё не известно что будет завтра, — на эмоциях сообщила журналисту портала внучка пожилой рубцовчанки.

«Меня возмущает до глубины души отношение к пожилому человеку, просто наплевательское. Мало того что мы платно прошли специалистов, просто закрыли глаза, чтоб минимизировать «столкновение» бабушки с бездушием системы. И, я уверена, что мы не одни такие, что с этим ежедневно сталкиваются многие люди.

Понятно что большой поток людей, не хватает специалистов, но уважительное отношение к людям никто не отменял. Для чего создаются и автоматизируются все процессы в медицине, не понятно.

Более того, сегодня повторно мы должны были приехать в клинику, подобрать хрусталик. Но, из-за того что ждали лаборанта, не попали ни туда, ни анализы не сдали. Помимо прочего нужно учитывать то, что результаты анализов тоже надо ждать определенное время, а операция через неделю, хотя просили фельдшера пораньше выдать талоны к лаборантам на сдачу крови, и потом, когда она дала нам на 19-е число, говорили ей, что два обследования выпадают на один день, но та в свою очередь лишь «отлаяла» нас, аргументировав это тем, что все уже в компьютер внесла и ничего менять не будет», — добавила она.

Также стоит отметить, что по словам обратившейся к нам внучки пожилой рубцовчанки известно, что ее бабушка проработала в медицине 45 лет, является ветераном труда и признана пострадавшей во время ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне по группе «А».

Фото: nalog-fns.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске