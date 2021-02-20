Рубцовск: Пропавшая более полмесяца назад юная рубцовчанка найдена в Питере

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19 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как мы уже сообщали ранее, в Рубцовске более полмесяца не могли найти пропавшую еще 2 февраля 14-летнюю местную жительницу.

На данный момент, как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, девочку нашли, она находилась в другом регионе. Жизни и здоровью подростка в настоящее время ничего не угрожает.

Заявление об ушедшей из дома несовершеннолетней рубцовчанке поступило в отдел полиции от родителей девочки более двух недель назад.

Ориентировки с приметами разыскиваемой незамедлительно были переданы всем нарядам полиции, а также были размещены в средствах массовой информации. К поисковым мероприятиям помимо сотрудников правоохранительных органов подключились волонтеры.

Мероприятия по розыску несовершеннолетней находились на ежедневном контроле у начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна.

Как только поступила информация о том, что девочка может находиться в городе Санкт-Петербурге, сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с оперативниками из межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» отправились туда в служебную командировку.

В течение нескольких дней было установлено точное местонахождение подростка. Как выяснилось, она самостоятельно, без уведомления родителей уехала в г. Санкт-Петербург к друзьям. Вместе с питерскими коллегами сотрудники полиции Алтайского края провели с девочкой беседу, и она была передана отцу.

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Автор: vizitka01

ВРубцовске